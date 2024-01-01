Düğünlerine Günler Kala Rotayı Yurt Dışına Çevirmişlerdi!
Pınar Deniz'den ilk açıklama geldi
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Ekranların sevilen dizisi Yargı'nın başrol oyuncularından Pınar Deniz, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2023 yılının yaz aylarında Kaan Yıldırım'dan evlenme teklifi alan ünlü oyuncu, düğün detaylarının belli olmasıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Geçtiğimiz akşam bir lansman çıkışında görüntülenen ünlü oyuncu ilk kez açıklama yaptı.
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Geçtiğimiz gün bir davet çıkışında görüntülenen ünlü oyuncu, basın mensuplarının evlilik sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, düğün tarihleri hakkında çıkan iddiaları "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" şeklinde yanıtladı.
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Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle ününe ün katan ünlü oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz sene yaz aylarında meslektaşı Kaan Yıldırım'dan aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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Nişan yüzüğü ile uzun süre gündemde kalan ünlü oyuncunun düğün tarihi netleşti. Ünlü çift bu eylül ayı için düğün hazırlıklarına başladı.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin Roma Büyükelçiliği?ne evlenmek için başvuruda bulunduğu ve eylül ayı için gün bekledikleri ortaya çıkmıştı.
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Bütün dev prodüksiyonlu dizilerinden teklif aldığı konuşulan Pınar Deniz'in dinlenmek istediği için teklifleri reddettiği ve 17 Eylül tarihinde Kaan Yıldırım ile birlikte nikah masasına oturacakları öğrenildi.
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Gösterişli bir düğün yerine sade ve romantik bir tören organize eden ünlü çift, İstanbul'da aileleri ile birlikte ikinci bir düğün daha yapacak.
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Çıkan müjdeli haberlerin ardından ünlü çift sosyal medyada adeta tebrik yağmuruna tutuldu.