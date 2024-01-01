Yeniden Ekranlara Dönüyor
Kurtlar Vadisi sevenlerine müjdeli haber! Geri dönüyor
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Kurtlar Vadisi?ndeki Muro rolüyle gönüllere taht kuran Mustafa Üstündağ yeniden ekranlara döneceğini açıkladı.
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'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı Muro karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam?da oynayan Mustafa Üstündağ yeni bir projeyle el sıkıştı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş?ın haberine göre; ATV?de izleyici ile buluşacak iddialı dizi Holding?in hazırlıklarına başlandı.
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Şimdiden merakla beklenen ve kadrosunda Bade İşcil, Ali İl, Melisa Döngel, Macit Koper gibi ünlü isimlerin de yer aldığı diziye sürpriz bir isim katıldı.
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Son gelen bilgiye göre başarılı aktör Mustafa Üstündağ Holding ile el sıkıştı.
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Üstündağ dizide ünlü bir iş adamının oğlu olan Mahir Koloğlu?nu üstlenecek.