Çayı Sakın Böyle İçmeyin!
Uzmanından çok çay içenlere uyarı
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İş yerlerinde ve birçok evde neredeyse her daim çay kaynamaktadır. Çay kimileri için bağımlılıktır. Çay içmeden duramayan insanlar vardır. Çay üretimi olarak Türkiye dünyanın ilk sıralarında olduğu gibi tüketiminde de dünyanın ilk sıralarındaki yerini almıştır. Peki aynı zamanda doğru zamanda ve doğru şekilde içmenin büyük farklar oluşturabileceğini biliyor muydunuz? İşte kansızlığa yol açan çay içme şekli
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Eczacı ve beslenme terapisti Deborah Grayson'a göre, kırmızı et ve yeşil yapraklı sebzeler gibi belirli yiyeceklerle birlikte çay veya kahve içmek, ciddi besin eksiklikleri geliştirme şansınızı artırabilir.
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Özellikle bu sıcak içeceklerdeki kimyasalların, vücudun demir emilimini engellediği biliniyor. Demir, vücutta oksijen taşınması, bize enerji ve güçlü bir bağışıklık sistemi sağlamak için hayati önem taşıyan bir mineraldir.
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Grayson, yaptığı açıklamada, "Yemeğinizin yanında her zaman çay içerseniz kansız kalabilirsiniz." dedi.
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Özellikle adet gören kadınlarda anemi (şiddetli demir eksikliği) riskinin çok yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.
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Çay ve kahveyle birlikte tüketilmemesi gereken yiyecekler arasında biftek ve rosto dana eti gibi demir açısından zengin yiyeceklerin yanı sıra ıspanak, brokoli ve kara lahana gibi yeşil sebzeler de yer alıyor.
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Yapılan araştırmalarda çay ve kahvede bulunan polifenoller de dahil olmak üzere bazı kimyasalların demir emilimini engelleyebildiği, bu kimyasalların iltihaplanmaya karşı koruyucu olduğu düşünülüyor.
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Çay ve kahvenin yanı sıra meyve, sebze ve baharat gibi yiyeceklerde de polifenoller bulunur; ancak çok daha düşük seviyelerde.
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Belirtileri güçten düşürücü olabilir; aşırı yorgunluk, saç dökülmesi ve tekrarlayan enfeksiyonlar gibi.
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Grayson, sağlığımıza zarar verebilecek başka 'yemek zamanı hatalarından' da bahsetti.
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Örneğin, kilo veya kas kazanmak isteyen iştahsız kişilere, yemeklerle birlikte çok fazla sıvı içmekten kaçınmalarını öneriyor.