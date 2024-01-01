Çayı Sakın Böyle İçmeyin!

İş yerlerinde ve birçok evde neredeyse her daim çay kaynamaktadır. Çay kimileri için bağımlılıktır. Çay içmeden duramayan insanlar vardır. Çay üretimi olarak Türkiye dünyanın ilk sıralarında olduğu gibi tüketiminde de dünyanın ilk sıralarındaki yerini almıştır. Peki aynı zamanda doğru zamanda ve doğru şekilde içmenin büyük farklar oluşturabileceğini biliyor muydunuz? İşte kansızlığa yol açan çay içme şekli