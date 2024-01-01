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Osmanlı Sorusu Milyoner'e Damga Vurdu

Cülus merasimi hangi vesileyle yapılır?

  1. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yeni sezona damga vuran reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle çok konuşuldu. ?Osmanlı Devleti'nde "cülus merasimi" hangi vesileyle yapılırdı?? sorusuyla heyecan uyandıran yarışmada doğru yanıt izleyenleri şaşırttı.

    Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yeni sezona damga vuran reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle çok konuşuldu. ?Osmanlı Devleti'nde "cülus merasimi" hangi vesileyle yapılırdı?? sorusuyla heyecan uyandıran yarışmada doğru yanıt izleyenleri şaşırttı.

  2. Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

  3. Spordan sanata, matematikten coğrafyaya kadar pek çok alanda soruların yer aldığı programda büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar kıyasıya bir mücadele veriyor.

    Spordan sanata, matematikten coğrafyaya kadar pek çok alanda soruların yer aldığı programda büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar kıyasıya bir mücadele veriyor.

  4. Son olarak geçtiğimiz akşam izleyenleri ekran başına kilitleyen yarışmadaki "Osmanlı" sorusu merak uyandırdı.

    Son olarak geçtiğimiz akşam izleyenleri ekran başına kilitleyen yarışmadaki "Osmanlı" sorusu merak uyandırdı.

  5. 100.000 TL değerindeki "Osmanlı Devleti'nde "cülus merasimi" hangi vesileyle yapılırdı?" şeklindeki 8'nci soru tarih tutkunlarının radarına girdi.

    100.000 TL değerindeki "Osmanlı Devleti'nde "cülus merasimi" hangi vesileyle yapılırdı?" şeklindeki 8'nci soru tarih tutkunlarının radarına girdi.

  6. "A:Padişahın tahta çıkışı", "B:Ordunun sefere dönüşü", "C:Ramazan ayının gelişi" ve "D:Elçi kabulü" seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan izleyenler doğru yanıtı öğrenmek için arama motorlarına koştu.

    "A:Padişahın tahta çıkışı", "B:Ordunun sefere dönüşü", "C:Ramazan ayının gelişi" ve "D:Elçi kabulü" seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan izleyenler doğru yanıtı öğrenmek için arama motorlarına koştu.

  7. Osmanlı dönemine ışık tutan sorunun yanıtı "A" şıkkı "Padişahın tahta çıkışı" olacaktı.

    Osmanlı dönemine ışık tutan sorunun yanıtı "A" şıkkı "Padişahın tahta çıkışı" olacaktı.