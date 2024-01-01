Sosyal Medyada Öne Çıkmanın 10 Sırrı!

ETKİLİ GÖRSEL KAPAĞI VE VİDEO BAŞLIKLARIYLA İÇERİĞİNİZE KALİTE EKLEYİN Instagram'da öne çıkmak için görsel kalitesinin ve video kullanımının önemi. Instagram, görsel ağırlıklı bir platform olduğu için paylaşımlarınızın ilk birkaç saniyesi çok kritiktir. Yüksek çözünürlüklü, net ve dikkat çekici görseller, takipçilerinize profesyonellik hissi verir ve onları daha fazla etkileşimde bulunmaya teşvik eder.