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Süper Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye'den izlenecek mi? (2024 yılının son Ay tutulması)

  1. 2024 yılının son Ay tutulması olan Süper Kanlı Ay tutulması tarihi, gök bilimi ve gök olaylarına ilgi duyan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yaşanacak gök olayında Dünya, Güneş ile Dolunay'ın arasından geçecek ve Güneş'in gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek. Böylece Ay olduğundan yüzde 14 daha büyük gözükecek ve kırmızı bir renge bürünecek. Peki, Süper Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi?

    2024 yılının son Ay tutulması olan Süper Kanlı Ay tutulması tarihi, gök bilimi ve gök olaylarına ilgi duyan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yaşanacak gök olayında Dünya, Güneş ile Dolunay'ın arasından geçecek ve Güneş'in gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek. Böylece Ay olduğundan yüzde 14 daha büyük gözükecek ve kırmızı bir renge bürünecek. Peki, Süper Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi?

  2. SÜPER KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Gök olaylarını takip etmeyi seven birçok kişi, Süper Kanlı Ay tutulması için tarih araştırmalarına başladı. Süper Kanlı Ay tutulması, 17-18 Eylül 2024 gecesi Dünya, Güneş ile Dolunay arasından geçecek ve gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek. Buna göre; Süper Kanlı Ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erecek. Dolunay ise 16 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

    SÜPER KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Gök olaylarını takip etmeyi seven birçok kişi, Süper Kanlı Ay tutulması için tarih araştırmalarına başladı. Süper Kanlı Ay tutulması, 17-18 Eylül 2024 gecesi Dünya, Güneş ile Dolunay arasından geçecek ve gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek. Buna göre; Süper Kanlı Ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erecek. Dolunay ise 16 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

  3. SÜPER KANLI AY TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR? Süper Kanlı Ay Tutulması, üç gök olayı bir araya geldiğinde meydana gelen nadir bir astronomik olaydır. Bu 3 gök olayı şu şekilde sıralanır; Süper Ay: Ay, Dünya'ya en yakın konumda (perigee) olduğunda daha büyük ve parlak görünür. Bu duruma Süper Ay denir. Kanlı Ay: Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girdiğinde tamamen karanlık olmaz. Bunun yerine, güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden kırılarak Ay'a ulaşır ve kırmızımsı bir renk tonuna bürünmesine neden olur. Bu kırmızı renge Kanlı Ay denir. Ay Tutulması: Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı hizada olduğu zaman Ay tutulması meydana gelir. Bu sırada Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.

    SÜPER KANLI AY TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR? Süper Kanlı Ay Tutulması, üç gök olayı bir araya geldiğinde meydana gelen nadir bir astronomik olaydır. Bu 3 gök olayı şu şekilde sıralanır; Süper Ay: Ay, Dünya'ya en yakın konumda (perigee) olduğunda daha büyük ve parlak görünür. Bu duruma Süper Ay denir. Kanlı Ay: Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girdiğinde tamamen karanlık olmaz. Bunun yerine, güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden kırılarak Ay'a ulaşır ve kırmızımsı bir renk tonuna bürünmesine neden olur. Bu kırmızı renge Kanlı Ay denir. Ay Tutulması: Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı hizada olduğu zaman Ay tutulması meydana gelir. Bu sırada Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.

  4. KIRMIZI RENGE BÜRÜNECEK Bu üç olay bir araya geldiğinde "Süper Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan olağanüstü görsel bir gökyüzü olayı oluşur. Ay, hem daha büyük hem de kırmızı bir renge bürünmüş şekilde görünür.

    KIRMIZI RENGE BÜRÜNECEK Bu üç olay bir araya geldiğinde "Süper Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan olağanüstü görsel bir gökyüzü olayı oluşur. Ay, hem daha büyük hem de kırmızı bir renge bürünmüş şekilde görünür.

  5. YÜZDE 14 DAHA BÜYÜK GÖRÜNECEK Yüzde 14 daha büyük görünecek olan Süper Ay, Dünya'nın gölgesinde kalarak kısmi Ay tutulması yaratacak.

    YÜZDE 14 DAHA BÜYÜK GÖRÜNECEK Yüzde 14 daha büyük görünecek olan Süper Ay, Dünya'nın gölgesinde kalarak kısmi Ay tutulması yaratacak.

  6. TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ? Süper Kanlı Ay tutulması, Avrupa ve Afrika'nın yanı sıra Asya'nın büyük bir kısmı ile Kuzey ve Güney Amerika'da da görülebilecek.

    TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ? Süper Kanlı Ay tutulması, Avrupa ve Afrika'nın yanı sıra Asya'nın büyük bir kısmı ile Kuzey ve Güney Amerika'da da görülebilecek.