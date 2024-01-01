Narin'in ölüm nedeni belli oldu

YENGE DE GÖZALTINDA Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. HTS kayıtlarına göre yenge, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin'in yaşadığı eve iki kez girip çıktı. Tutuklu anne de ifadesinde "Ben o saatlerde Hediye Güranla beraberdim." demişti. Hediye Güran'ın sorgusunda verdiği bilgilerin ardından yeni gözaltılar oldu. Gözaltına alınan 2 kişi de Narin'in akrabası. Şüpheliler, soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.