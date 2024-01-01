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Sapık Motokuryeden 3 Saat Arayla 2 Kadına Taciz

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 saat arayla sokakta yürüyen iki kadına elle tacizde bulunan motokurye T.C., tutuklandı.

  1. Çiçek Mahallesi 1637/16 Sokak?ta dün saat 09.00 sıralarında evinden çıkıp kucağındaki çocuk ile sokakta yürüyen E.Ç., arkadan yaklaşan motosikletinin plakası kapalı ve başında kask bulunan kuryenin fiziksel tacizine uğradı.

    Çiçek Mahallesi 1637/16 Sokak?ta dün saat 09.00 sıralarında evinden çıkıp kucağındaki çocuk ile sokakta yürüyen E.Ç., arkadan yaklaşan motosikletinin plakası kapalı ve başında kask bulunan kuryenin fiziksel tacizine uğradı.

  2. Kurye hızla bölgeden uzaklaşırken E.Ç. ise Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

    Kurye hızla bölgeden uzaklaşırken E.Ç. ise Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

  3. Kurye, bu kez de saat 12.00 sıralarında Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak?ta yürüyen S.K.'ye tacizde bulundu. S.K. de polise gidip şikayette bulundu.

    Kurye, bu kez de saat 12.00 sıralarında Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak?ta yürüyen S.K.'ye tacizde bulundu. S.K. de polise gidip şikayette bulundu.

  4. ÇALIŞMA BAŞLATILDI Şikayetler üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI Şikayetler üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

  5. Her iki olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin motosikletinin plakasının pembe bir bez parçasıyla kapatıldığını saptadı. Ayrıca, taciz olayını öğrenen bölgedeki motokuryeler, motosikletin üzerindeki bir korna olduğunu fark etti.

    Her iki olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin motosikletinin plakasının pembe bir bez parçasıyla kapatıldığını saptadı. Ayrıca, taciz olayını öğrenen bölgedeki motokuryeler, motosikletin üzerindeki bir korna olduğunu fark etti.

  6. Ekipler, meslektaşlarının ifadelerinden de yola çıkarak şüphelinin T.C. olduğunu belirledi. Meslektaşları tarafından çağırılan T.C., polis tarafından yakalandı. gözaltına alınan motokurye T.C. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Ekipler, meslektaşlarının ifadelerinden de yola çıkarak şüphelinin T.C. olduğunu belirledi. Meslektaşları tarafından çağırılan T.C., polis tarafından yakalandı. gözaltına alınan motokurye T.C. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

  7. Cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarından 4 kaydı olduğu belirlenen T.C.'nin, taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarından 4 kaydı olduğu belirlenen T.C.'nin, taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

  8. MESLEKTAŞLARINDAN MOTOKURYEYE DAYAK Soruşturmayı yürüten polis merkezine götürülmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü?nden çıkarılan T.C., meslektaşlarının saldırısına uğradı.

    MESLEKTAŞLARINDAN MOTOKURYEYE DAYAK Soruşturmayı yürüten polis merkezine götürülmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü?nden çıkarılan T.C., meslektaşlarının saldırısına uğradı.

  9. T.C.?yi döven motokuryeler, meslektaşları tarafından uzaklaştırıldı.

    T.C.?yi döven motokuryeler, meslektaşları tarafından uzaklaştırıldı.