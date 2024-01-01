Daha Da Düşecek, Yağışlara Dikkat!

İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlattı: 11 ölü, 4 bin yaralı
İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlattı: 11 ölü, 4 bin yaralı
Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma
Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma
Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Oba Makarna: Patlama nedeniyle 3-6 ay üretim duracak
Tutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
Tutuklanan yenge Hediye Güran, cep telefonunu değiştirmiş
DMM, 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasını yalanladı
DMM, 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasını yalanladı
AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız
AK Partili Demiröz: 657 sayılı Yasada düzenleme yapmalıyız
Diyanet'ten Diyarbakır Tavşantepe imamına soruşturma
Diyanet'ten Diyarbakır Tavşantepe imamına soruşturma
SGK'den 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama
SGK'den 'çift ödeme iadesi' başlıklı sahte e-postalar hakkında açıklama
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu açıklaması
Ticaret Bakanı Bolat tek haneli enflasyon için tarih verdi
Ticaret Bakanı Bolat tek haneli enflasyon için tarih verdi
MEB'den ilkokullar için yeni öğretmen kılavuz kitapları
MEB'den ilkokullar için yeni öğretmen kılavuz kitapları
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Narin'in ölüm nedeni belli oldu
Narin'in ölüm nedeni belli oldu
Kıskaç-28 operasyonu: 5 eski hakim, 2 eski emniyet personeli yakalandı
Kıskaç-28 operasyonu: 5 eski hakim, 2 eski emniyet personeli yakalandı
Türkiye, dünya dron pazarının yüzde 65'ine hakim!
Türkiye, dünya dron pazarının yüzde 65'ine hakim!
Türkiye'den en çok konutu hangi ülke vatandaşı aldı?
Türkiye'den en çok konutu hangi ülke vatandaşı aldı?
Ankara'da okul kantinlerine sıkı denetim
Ankara'da okul kantinlerine sıkı denetim
Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu
Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek
Genç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!
Genç'ler #Memişoğlu100BinAtama etiketiyle rekor kırdı!
İkinci el araçta 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
İkinci el araçta 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Hac ön kayıt işlemleri için tarih uzatıldı
Hac ön kayıt işlemleri için tarih uzatıldı
Konut satışları yüzde 9,9 arttı
Konut satışları yüzde 9,9 arttı
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
TL likidite fazlası 140 milyarı buldu
TL likidite fazlası 140 milyarı buldu
FETÖ'ye 19 ilde operasyon: 6'sı aktif görevde 29 gözaltı
FETÖ'ye 19 ilde operasyon: 6'sı aktif görevde 29 gözaltı
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor!
Enflasyonla mücadeledeki kararlılık meyvelerini veriyor!
Bakan Şimşek: Vergi artışı gündemimizde yok
Bakan Şimşek: Vergi artışı gündemimizde yok
Fırsatçı esnaf turisti de kaçırdı!
Fırsatçı esnaf turisti de kaçırdı!
'Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor'
'Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor'

Daha Da Düşecek, Yağışlara Dikkat!

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

  1. Eylül ayına giriş ile birlikte hava sıcaklıkları da birkaç derece düştü.

    Eylül ayına giriş ile birlikte hava sıcaklıkları da birkaç derece düştü.

  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

  3. Macit, yarın Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyledi.

    Macit, yarın Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyledi.

  4. Macit, "Yağışlar perşembe günü de Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Marmara'nın doğusunda, bunun yanında da Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde devam ediyor. Haftanın son günü de Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Bu yağışların perşembe günü için Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda, bunun yanında da Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

    Macit, "Yağışlar perşembe günü de Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Marmara'nın doğusunda, bunun yanında da Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde devam ediyor. Haftanın son günü de Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Bu yağışların perşembe günü için Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda, bunun yanında da Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

  5. Vatandaşlarımızı sel ve su baskınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran uzman "Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında. Önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak yağışla birlikte birkaç derece mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

    Vatandaşlarımızı sel ve su baskınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran uzman "Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında. Önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak yağışla birlikte birkaç derece mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.