Daha Da Düşecek, Yağışlara Dikkat!

Macit, "Yağışlar perşembe günü de Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Marmara'nın doğusunda, bunun yanında da Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde devam ediyor. Haftanın son günü de Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Bu yağışların perşembe günü için Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda, bunun yanında da Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.