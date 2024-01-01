En Fedakar 5 Burç!

BAŞAK BURCU Bir toprak grubu üyesi olan başak burçları, genellikle tertipleriyle anılır ancak fedakarlık konusunda balık ve yengeçten aşağı kalır yanları yoktur. Pratik doğaları nedeniyle büyük problemleri bile kolaylıkla çözerler ve bunu herhangi bir çıkar gözetmeden, tamamen içlerinden geldiği için yaparlar.