En Fedakar 5 Burç!
Sevdikleri için yapmayacakları şey yok
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YENGEÇ BURCU Zodyağın en duygusal burçlarının başında gelen yengeç burçları, özellikle aileleri söz konusu olduğunda epey fedakarlardır. Sevdikleri insanların huzurlu ve konforlu hissetmelerine önem verirler.
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Merhametli ve kollayıcı olan yengeç burçları, başkalarının çıkarlarını, kendi çıkarlarından daha fazla önemserler. Bu durum zaman zaman iyi niyetlerinin suistimal edilmesine yol açabilir.
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BALIK BURCU Fedakarlık dendiğinde listenin ikinci sırasında yine bir su grubu yer alıyor. Balık burçları da tıpkı yengeç burçları gibi oldukça hassaslar.
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Empati duygusunu çok yoğun bir şekilde yaşayan balık burçları, başkalarının mutluluklarını da kederlerini de, tıpkı kendi mutluluk ve kederleri gibi derinden hissederler. Öte yandan epey yardımsever olan balık burçları, insanların sorunlarına çözüm aramaktan keyif alır.
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BAŞAK BURCU Bir toprak grubu üyesi olan başak burçları, genellikle tertipleriyle anılır ancak fedakarlık konusunda balık ve yengeçten aşağı kalır yanları yoktur. Pratik doğaları nedeniyle büyük problemleri bile kolaylıkla çözerler ve bunu herhangi bir çıkar gözetmeden, tamamen içlerinden geldiği için yaparlar.
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TERAZİ BURCU İletişim ve uyumun burcu olan terazi burçları, başkalarını mutlu etmekten büyük haz alırlar. Onlar için birilerini mutlu etmek, hayatın keyifli yanlarının başında gelir. Sevdiklerinin ihtiyaçlarına duyarsız değillerdir ve bir yardım istendiğinde hemen harekete geçerler.
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OĞLAK BURCU Disiplin dendiğinde akla ilk gelen burç olan oğlak da, tıpkı başak burcu gibi bir toprak grubu üyesidir. Oğlak burçları, sorun çözmeye bir görev bilinciyle yaklaşır ve çoğunlukla başarılı olurlar.