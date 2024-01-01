Pınar Deniz İle Kaan Yıldırım Evlendi

"KIPKIRMIZI OLDUM" Öte yandan bebek bekledikleri iddialarıyla da gündem olan ünlü çiftten Pınar Deniz, "Hamile misiniz?" sorularına şu yanıtı vermişti: "Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum."