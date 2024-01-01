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Pınar Deniz İle Kaan Yıldırım Evlendi

İşte İtalya'daki nikahtan ilk kareler

  1. Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz hafta evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.

    Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz hafta evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.

  2. Önceki gün nikah için İtalya'ya giden oyuncu çift, hazırlıklara başlamıştı.

    Önceki gün nikah için İtalya'ya giden oyuncu çift, hazırlıklara başlamıştı.

  3. Pınar Deniz'in nikaha hazırlandığı anları ablası Huri Deniz, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    Pınar Deniz'in nikaha hazırlandığı anları ablası Huri Deniz, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

  4. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

    Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

  5. Pınar Deniz, Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım beyaz ceketli bir takım giymeyi tercih etti.

    Pınar Deniz, Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım beyaz ceketli bir takım giymeyi tercih etti.

  6. Deniz ile Yıldırım'ın nikahından ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

    Deniz ile Yıldırım'ın nikahından ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

  7. "KIPKIRMIZI OLDUM" Öte yandan bebek bekledikleri iddialarıyla da gündem olan ünlü çiftten Pınar Deniz, "Hamile misiniz?" sorularına şu yanıtı vermişti: "Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum."

    "KIPKIRMIZI OLDUM" Öte yandan bebek bekledikleri iddialarıyla da gündem olan ünlü çiftten Pınar Deniz, "Hamile misiniz?" sorularına şu yanıtı vermişti: "Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum."

  8. 1,5 aylık hamile olduğu iddialarına sessiz kalan Deniz, gazetecilerin ısrarlı sorularına "Kısmet bakalım" demeyi tercih etmişti.

    1,5 aylık hamile olduğu iddialarına sessiz kalan Deniz, gazetecilerin ısrarlı sorularına "Kısmet bakalım" demeyi tercih etmişti.