Pınar Deniz İle Kaan Yıldırım Evlendi
İşte İtalya'daki nikahtan ilk kareler
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Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz hafta evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.
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Önceki gün nikah için İtalya'ya giden oyuncu çift, hazırlıklara başlamıştı.
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Pınar Deniz'in nikaha hazırlandığı anları ablası Huri Deniz, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
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Pınar Deniz, Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım beyaz ceketli bir takım giymeyi tercih etti.
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Deniz ile Yıldırım'ın nikahından ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
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"KIPKIRMIZI OLDUM" Öte yandan bebek bekledikleri iddialarıyla da gündem olan ünlü çiftten Pınar Deniz, "Hamile misiniz?" sorularına şu yanıtı vermişti: "Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum."
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1,5 aylık hamile olduğu iddialarına sessiz kalan Deniz, gazetecilerin ısrarlı sorularına "Kısmet bakalım" demeyi tercih etmişti.