Göz Yorgunluğuna İyi Gelebilecek 5 Yöntem

HAVA KALİTESİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN Bulunduğunuz ortamın hava kalitesi düşük olabilir. Havalandırma için kullandığınız cihazlar kuruma ve tahrişe neden olabilir. Bu da göz yorgunluğuna sebep olur. Tüm bunlar göz önüne alındığında havayı nemli tutmaya özen gösterin.