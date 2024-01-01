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Göz Yorgunluğuna İyi Gelebilecek 5 Yöntem

İşte göz yorgunluğunu önlemenin yolları...

  1. SIK SIK BAŞKA YERLERE BAKIN Göz yorgunluğu uzun süre aynı yere bakmakla oluşur. Bu sebeple her 20 dakikada bir odak noktanızı başka bir aktiviteye yönlendirin. Ayrıca gün içerisinde de birkaç saat boyunca yoğun aktiviteden uzak durun.

    SIK SIK BAŞKA YERLERE BAKIN Göz yorgunluğu uzun süre aynı yere bakmakla oluşur. Bu sebeple her 20 dakikada bir odak noktanızı başka bir aktiviteye yönlendirin. Ayrıca gün içerisinde de birkaç saat boyunca yoğun aktiviteden uzak durun.

  2. GÖZ DAMLASI KULLANIN Yoğun odaklanma daha az göz kırpmanıza sebep olur. Bu sebeple gözleriniz kurur ve tahriş olur. Doktorunuza danışarak yapay gözyaşı damlalarıyla bu problemi çözebilirsiniz.

    GÖZ DAMLASI KULLANIN Yoğun odaklanma daha az göz kırpmanıza sebep olur. Bu sebeple gözleriniz kurur ve tahriş olur. Doktorunuza danışarak yapay gözyaşı damlalarıyla bu problemi çözebilirsiniz.

  3. DOĞRU GÖZLÜK SEÇİN Göz yorgunluğunuzu önlemesi için bir gözlük kullanmak konusunda doktorunuza danışın. Ayrıca lens kullanan kişiler de bir süre ara verirse göz yorgunluğu azalabilir.

    DOĞRU GÖZLÜK SEÇİN Göz yorgunluğunuzu önlemesi için bir gözlük kullanmak konusunda doktorunuza danışın. Ayrıca lens kullanan kişiler de bir süre ara verirse göz yorgunluğu azalabilir.

  4. ÇAY PANSUMANI YAPIN Poşet çay ile pansuman göz ağrılarına iyi gelir. Kullandığınız poşet çayı, oda sıcaklığında bekleterek ılıtın. Ilık hale gelen çayı, göz kapaklarının üzerine yerleştirerek soğuyana kadar bekletin.

    ÇAY PANSUMANI YAPIN Poşet çay ile pansuman göz ağrılarına iyi gelir. Kullandığınız poşet çayı, oda sıcaklığında bekleterek ılıtın. Ilık hale gelen çayı, göz kapaklarının üzerine yerleştirerek soğuyana kadar bekletin.

  5. HAVA KALİTESİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN Bulunduğunuz ortamın hava kalitesi düşük olabilir. Havalandırma için kullandığınız cihazlar kuruma ve tahrişe neden olabilir. Bu da göz yorgunluğuna sebep olur. Tüm bunlar göz önüne alındığında havayı nemli tutmaya özen gösterin.

    HAVA KALİTESİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN Bulunduğunuz ortamın hava kalitesi düşük olabilir. Havalandırma için kullandığınız cihazlar kuruma ve tahrişe neden olabilir. Bu da göz yorgunluğuna sebep olur. Tüm bunlar göz önüne alındığında havayı nemli tutmaya özen gösterin.