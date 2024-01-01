Whatsapp'a Yeni Özellik

Durum güncellemeleri aracılığıyla fotoğraf ve video paylaşımı esnasında başlık çubuğunda bir seçenek yer alacak ve bu seçenek sayesinde bir kullanici etiketlenebilecek. Bahsedilen kişi durumu görüntüleyen başka hiç kimse tarafından görülemeyeceğinden, kullanıcı ile bahsedilen kişinin arasındaki etkileşimin gizli kalacağı belirtildi.