Masterchef'te Ceza Yağdı...

'EZGİ'NİN TABAĞINDAN TADIM YAPIYORSUN' Mehmet Şef, "Biliyorsunuz Masterchef'te bizim olmazsa olmaz kurallarımız var. Bu kuralların uygulanması için de hiçbir detayı atlamıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sıfır sayıldıktan sonra hiçbir yarışmacının hiçbir ürünü tadamıyor olması. Bunun üzerinde de defalarca duyuyoruz, uyarımız var. Biz bu konuyla alakalı arkadaşlara sorduk. 'Burada tadım yapan arkadaşlar var mı?' dediğimizde bazı arkadaşlarımız elini kaldırdılar ama Erim'in el kaldırdığını biz görmedik. Bir detay var orada. Ben görüntüleri izledim daha sonra baktım bir de gidip Ezgi'nin tabağından tadım yapıyorsun" dedi.