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Masterchef'te Ceza Yağdı...

MasterChef'in yedinci haftasında 3. ve 4. eleme adayı belli oldu

  1. MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde; Yarışmacılar ilk etapta düello şeklinde en iyi makarna için performans sergiledi. Kuralları çiğneyen Erim'e ceza kesildi. Erim, kuraldan haberi olmadığını söyledi. Onur'un yaptığı hata Somer Şef'in dikkatinden kaçmadı. Üçüncü ve dördüncü eleme adayı belli oldu. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:

    MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde; Yarışmacılar ilk etapta düello şeklinde en iyi makarna için performans sergiledi. Kuralları çiğneyen Erim'e ceza kesildi. Erim, kuraldan haberi olmadığını söyledi. Onur'un yaptığı hata Somer Şef'in dikkatinden kaçmadı. Üçüncü ve dördüncü eleme adayı belli oldu. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:

  2. 'EZGİ'NİN TABAĞINDAN TADIM YAPIYORSUN' Mehmet Şef, "Biliyorsunuz Masterchef'te bizim olmazsa olmaz kurallarımız var. Bu kuralların uygulanması için de hiçbir detayı atlamıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sıfır sayıldıktan sonra hiçbir yarışmacının hiçbir ürünü tadamıyor olması. Bunun üzerinde de defalarca duyuyoruz, uyarımız var. Biz bu konuyla alakalı arkadaşlara sorduk. 'Burada tadım yapan arkadaşlar var mı?' dediğimizde bazı arkadaşlarımız elini kaldırdılar ama Erim'in el kaldırdığını biz görmedik. Bir detay var orada. Ben görüntüleri izledim daha sonra baktım bir de gidip Ezgi'nin tabağından tadım yapıyorsun" dedi.

    'EZGİ'NİN TABAĞINDAN TADIM YAPIYORSUN' Mehmet Şef, "Biliyorsunuz Masterchef'te bizim olmazsa olmaz kurallarımız var. Bu kuralların uygulanması için de hiçbir detayı atlamıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sıfır sayıldıktan sonra hiçbir yarışmacının hiçbir ürünü tadamıyor olması. Bunun üzerinde de defalarca duyuyoruz, uyarımız var. Biz bu konuyla alakalı arkadaşlara sorduk. 'Burada tadım yapan arkadaşlar var mı?' dediğimizde bazı arkadaşlarımız elini kaldırdılar ama Erim'in el kaldırdığını biz görmedik. Bir detay var orada. Ben görüntüleri izledim daha sonra baktım bir de gidip Ezgi'nin tabağından tadım yapıyorsun" dedi.

  3. 'YASAK OLDUĞUNU ŞU AN ÖĞRENDİM'<p> Erim de, "Sizin tattığınız tabaklardan yemenin yasak olduğunu biliyorum, sizin tattığınız tabağa kesinlikle dokunmadım ama onun da yasak olduğunu şu an öğrendim" diyerek kendini savundu.

    'YASAK OLDUĞUNU ŞU AN ÖĞRENDİM'

    Erim de, "Sizin tattığınız tabaklardan yemenin yasak olduğunu biliyorum, sizin tattığınız tabağa kesinlikle dokunmadım ama onun da yasak olduğunu şu an öğrendim" diyerek kendini savundu.

  4. 'BEN CEZA VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM' <p> Somer Şef, "Burada bir kural ihlali var. Diğerleri tabii kendi tabağına baktı. 9. numaralı kural, 'başka bir yarışmacının yemeğine veya ürününe bakamazsınız' diyor. Sen sadece süreden sonra izin almadan kendi yemeğini yemiyorsun üstüne üstelik başka bir yarışmacının tabağına bakıyorsun. 7. haftadayız ve hala size kuralları hatırlatıyoruz. Çekin telefonunuza ve kuralları öğrenin artık. Ben burada bir ceza verilmesini düşünüyorum" dedi.

    'BEN CEZA VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

    Somer Şef, "Burada bir kural ihlali var. Diğerleri tabii kendi tabağına baktı. 9. numaralı kural, 'başka bir yarışmacının yemeğine veya ürününe bakamazsınız' diyor. Sen sadece süreden sonra izin almadan kendi yemeğini yemiyorsun üstüne üstelik başka bir yarışmacının tabağına bakıyorsun. 7. haftadayız ve hala size kuralları hatırlatıyoruz. Çekin telefonunuza ve kuralları öğrenin artık. Ben burada bir ceza verilmesini düşünüyorum" dedi.

  5. ERİM'E 5 DAKİKA CEZA <p> Şefler ortak aldıkları kararla Erim'in yarışmaya rakibinden 5 dakika daha geç başlayacağını açıkladı. İhlaller tekrarlanırsa cezalarında artacağı belirtildi.

    ERİM'E 5 DAKİKA CEZA

    Şefler ortak aldıkları kararla Erim'in yarışmaya rakibinden 5 dakika daha geç başlayacağını açıkladı. İhlaller tekrarlanırsa cezalarında artacağı belirtildi.

  6. ELEME ADAYLARI<p> Kırmızı Takım'da bireysel dokunulmazlığın sahibi Zübeyde, üçüncü eleme adayı olarak Yudum'un adını söyledi. Takımından en fazla oyu alan Beyza da dördüncü eleme adayı oldu.

    ELEME ADAYLARI

    Kırmızı Takım'da bireysel dokunulmazlığın sahibi Zübeyde, üçüncü eleme adayı olarak Yudum'un adını söyledi. Takımından en fazla oyu alan Beyza da dördüncü eleme adayı oldu.