Osman Müftüoğlu son noktayı koydu: Limonlu mu, sirkeli mi?

Limonlu ve sirkeli suyun sağlığa olan faydaları sayılmayacak kadar fazla. Pek çok kişinin sabah uyandığında ilk işi, bu içerikleri tüketmek oluyor. Her iki yöntemin metabolizmayı hızlandırdığı, kilo vermeye yardımcı olduğu ve sağlığı olumlu etkilediği bilinse de hangi içeceğin ön plana çıktığı merak konusu. İşte Osman Müftüoğlu'nun cevabı.