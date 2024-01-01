Osman Müftüoğlu Son Noktayı Koydu: Limonlu Mu, Sirkeli Mi?
Osman Müftüoğlu son noktayı koydu: Limonlu mu, sirkeli mi?
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Limonlu ve sirkeli suyun sağlığa olan faydaları sayılmayacak kadar fazla. Pek çok kişinin sabah uyandığında ilk işi, bu içerikleri tüketmek oluyor. Her iki yöntemin metabolizmayı hızlandırdığı, kilo vermeye yardımcı olduğu ve sağlığı olumlu etkilediği bilinse de hangi içeceğin ön plana çıktığı merak konusu. İşte Osman Müftüoğlu'nun cevabı.
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Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olan limonlu su, içerisindeki sitrik asit sayesinde yiyeceklerin kolayca parçalanmasına önemli bir rol üstlenir. Sirkeli su ise sindirim sırasında besinlerin daha verimli bir şekilde parçalanmasını sağlayan enzimleri destekler. Mide asidi düşük olan kişilerin faydalı etkiler kazanmasına yardımcı olur.
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 'Sirkeli su mu, limonlu su mu?' sorusuna "Hiç fark etmez" yanıtını verdi. Müftüoğlu'na göre tüketimde önemli olan şey suyun kendisi. Yani, limonlu veya sirkeli sudan önce suyun kendisi geliyor. Suyun önemine değinen Müftüoğlu, elma sirkesi için ayrı bir hatırlatmada bulundu.
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Günlük rutinine dair bilgiler paylaşan Osman Müftüoğlu, kendi prensibinin güne ılık limonlu suyla başlamak olduğunu, devamında da aynı şekilde devam ettiğini belirtti. Aç karnına içilen elma sirkesinin mideyi rahatsız etme ihtimalini hatırlattı.
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Sabahları veya gün içerisinde tüketilen suyun zenginleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Müftüoğlu, sağlıklı besinlerin eklenmesi gerektiğini belirtti. Suyun içine domates rendesi veya salatalık dilimleri gibi besinler eklenerek sağlık faydaları artırılabilir. Bu sayede zengin antioksidan içeriğinden daha fazla yararlanabilirsiniz.
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Nane
Gün içerisinde tüketeceğiniz suyun faydalı etkilerini artırmak için nane ekleyebilirsiniz. Taze nane yaprakları, suyunuza hem tat katar hem de sindirimi kolaylaştırır. Nane, mideyi rahatlatan ve gaz problemlerini gideren özellikleriyle bilinir. Stres azaltıcı etkisi olduğu da düşünülüyor.
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Zencefil
Su içerisine ekleyebileceğiniz bir diğer besin de zencefildir. Sindirimi düzenlemeye, mide bulantısını azaltmaya ve bağışıklığı desteklemeye yardımcı olabilir. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların önlenmesinde faydalıdır. Metabolizmanızı çalıştıracak bir gıda arıyorsanız, zencefil tam olarak bunun ilacı.
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Hindistan cevizi suyu
Hindistan cevizi suyu, potasyum, magnezyum ve diğer mineraller açısından zengindir. Ancak tatlandırıcı içerikli ürünler yerine doğal olanı tercih etmelisiniz. Tükettiğiniz suya ekleyerek daha besleyici hale getirebilirsiniz.
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Karanfil
Karanfil, suya eklendiğinde güçlü bir aroma verir. Hazırladığınız su karışımlarını hafta içerisinde değiştirerek tüketebilirsiniz. Mideye iyi geldiği bilinen karanfil, özellikle kış aylarında ılık suya atılarak tüketilebilir. Birkaç karanfil tanesini suya ekleyip bir süre bekletmeniz yeterlidir.
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Portakal veya greyfurt
Narenciye dilimleri, suya tat katarken bol miktarda C vitamini ve antioksidan verecektir. Bu meyveler limonun farklı aromaları gibi düşünülebilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek vücuttaki toksinleri, ödemi atmaya yarayacaktır. Aynı zamanda bazı besinleri aynı suyun içerisinde karıştırarak besin değerini daha da artırabilirsiniz.