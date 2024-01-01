Dil Renginize Aman Dikkat!

Eğer dilde çilek benzeri bir görüntü oluştuysa, bu durum, kızıl hastalığı veya Kawasaki hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir. Ayrıca, ateşli hastalıklar ve alerjik reaksiyonlar da dilin kızarmasına neden olabilir.