Kurtlar Vadisi'nde Yıllar Önce Geçen Sahne Gündem Oldu!

Sosyal medyada "Türkiye'nin Simpsonlar'ı", 20 yıl sonrasını net bir şekilde Türk halkına anlatmış Şaşmaz kardeşler çok acayip", "Dizi değil istihbarat savaşı mübarek...", "Harika sahneydi. Önceden yerleştirilmiş bomba telefona gönderilen frekans ile patlatılıyor. Devamında bombanın Mossad usulü seyir halindeyken yerleştirildiği bilgisi veriliyor vs vs çok benzerlik var. Dünkü oların aynısı"yorumları yapıldı.