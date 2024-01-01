Kurtlar Vadisi'nde Yıllar Önce Geçen Sahne Gündem Oldu!
İsrail'in siber saldırısını bilmişler
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Türkiye'nin Simpsonları olarak adlandırılan Kurtlar Vadisinde Samuel Vanunu'nun çağrı cihazının patlatılmasıyla öldürüldüğü sahne, İsrail'in siber saldırıları sonrasında yeniden gündeme geldi. Dizide geçen birçok olayın tutmasıyla gündeme gelen Kurtlar Vadisi'nde bu kez de İsrail'in Hizbullah'ın çağrı cihazlarını hackleyip uzaktan havaya uçurmasını önceden haber verdiği iddia edildi.
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İsrail?in Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği siber saldırının ardından, Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde yıllar önce yayınlanan bir sahne sosyal medyada gündem oldu.
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İsrail'in Hizbullah'a ait çağrı cihazlarını hackleyip uzaktan patlatması sonucu yaşanan olaylar, dizinin 2003 yılında yayınlanan 85. bölümünde yer alan bir sahneyi hatırlattı.
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Bu bölümde, Samuel Vanunu karakterinin telefonuna gelen bir mesaj sonrası patlamanın yaşanması dikkat çekmişti.
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TÜRKİYE'NİN SİMPSONLARI BUNU DA MI BİLDİ?
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2003 yılında yayınlanan dizinin 85. bölüm sahnesinde Samuel Vanunu'nun telefonuna mesaj bırakıldıktan sonra patlıyor.
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Geçmişten geleceği gören dizi bir kez daha "Sadece bir diziden ibaret olmadığını" gösterdi.
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Sosyal medyada "Türkiye'nin Simpsonlar'ı", 20 yıl sonrasını net bir şekilde Türk halkına anlatmış Şaşmaz kardeşler çok acayip", "Dizi değil istihbarat savaşı mübarek...", "Harika sahneydi. Önceden yerleştirilmiş bomba telefona gönderilen frekans ile patlatılıyor. Devamında bombanın Mossad usulü seyir halindeyken yerleştirildiği bilgisi veriliyor vs vs çok benzerlik var. Dünkü oların aynısı"yorumları yapıldı.
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İşte Kurtlar Vadisi'nde geçen o bölümden kareler...
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