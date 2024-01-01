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Sofralardan Eksik Etmiyoruz Ama Felç Riskini Artırıyor!

Bilim insanları, gazlı içecek tüketiminin, felç riskini ciddi oranda artırdığını açıkladı.

  1. Obezite, diyabet, diş çürümesi, kemik erimesi ve koroner kalp hastalığı gibi pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendirilen gazlı içecekler hakkında dikkat çeken bir araştırma yapıldı.

    Obezite, diyabet, diş çürümesi, kemik erimesi ve koroner kalp hastalığı gibi pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendirilen gazlı içecekler hakkında dikkat çeken bir araştırma yapıldı.

  2. The Lancet Neurology dergisinde yer alan çalışmada, gazlı içecek tüketiminin ve Omega-6 yağ asidi bakımından zayıf beslenmenin, felç riskini ciddi boyutlarda artırdığı kanıtlandı.

    The Lancet Neurology dergisinde yer alan çalışmada, gazlı içecek tüketiminin ve Omega-6 yağ asidi bakımından zayıf beslenmenin, felç riskini ciddi boyutlarda artırdığı kanıtlandı.

  3. Felç riskini artıran diğer faktörler arasında hava kirliliği, yüksek tansiyon, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı ve yüksek kolesterol yer aldı. Gazlı içecekler, kardiyovasküler ve koroner kalp hastalıklarıyla sürekli olumsuz ilişkisi nedeniyle uzmanlar tarafından uzun zamandır önerilmiyor.

    Felç riskini artıran diğer faktörler arasında hava kirliliği, yüksek tansiyon, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı ve yüksek kolesterol yer aldı. Gazlı içecekler, kardiyovasküler ve koroner kalp hastalıklarıyla sürekli olumsuz ilişkisi nedeniyle uzmanlar tarafından uzun zamandır önerilmiyor.

  4. Daha önce yapılan çalışmalar, düzenli meyve sebze tüketiminin felç riskini yüzde 13 oranında azalttığını ortaya koymuştu. İngiliz uzmanlar, gazlı içecek tüketiminde aşırıya kaçan bireylerin, genellikle meyve sebze tüketiminde yetersiz olduklarını, bunun da pek çok sağlık problemini beraberinde getirdiğini belirtti.

    Daha önce yapılan çalışmalar, düzenli meyve sebze tüketiminin felç riskini yüzde 13 oranında azalttığını ortaya koymuştu. İngiliz uzmanlar, gazlı içecek tüketiminde aşırıya kaçan bireylerin, genellikle meyve sebze tüketiminde yetersiz olduklarını, bunun da pek çok sağlık problemini beraberinde getirdiğini belirtti.

  5. Ek olarak işlenmiş gıdalar da felç için bir diğer risk faktörü olarak belirlendi. Özellikle işlenmiş et, yüksek seviyede tuz içerir ve bu da yüksek tansiyon riskini beraberinde getirir.

    Ek olarak işlenmiş gıdalar da felç için bir diğer risk faktörü olarak belirlendi. Özellikle işlenmiş et, yüksek seviyede tuz içerir ve bu da yüksek tansiyon riskini beraberinde getirir.

  6. Ayrıca kek ve bisküvi gibi paketli gıdalarda yaygın bulunan trans yağların, vücuttaki iltihabı önemli ölçüde artırdığı, kan damarlarının iç astarına zarar verdiği ve kötü kolesterol seviyelerini yükselttiği belirtildi.

    Ayrıca kek ve bisküvi gibi paketli gıdalarda yaygın bulunan trans yağların, vücuttaki iltihabı önemli ölçüde artırdığı, kan damarlarının iç astarına zarar verdiği ve kötü kolesterol seviyelerini yükselttiği belirtildi.