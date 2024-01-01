Apple, Yapay Zeka Özelliğine Yeni Diller Ekliyor

HANGİ DİLLER OLACAK?

İşte Apple Intelligence'ı gelecek yıl destekleyecek diller:

Çince Fransızca Japonca İspanyolca Almanca İtalyanca Korece Portekizce Vietnamca Ayrıca Hindistan ve Singapur için İngilizce yerelleştirmeler de planlanmaktadır.

Bu konumların dışında, iOS 18.1 çalıştıran telefonunuzu ABD İngilizcesine ayarlayabilirsiniz ve Apple Intelligence beta sürümünü deneyebilirsiniz.

Aralık 2024'te Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika için İngilizce yerelleştirmelerin yanı sıra Birleşik Krallık İngilizcesi de desteklenecek.