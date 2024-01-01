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LPG'li Ve Elektrikli Araçlar Kansere Mi Neden Oluyor?

Araba parçalarınızda kullanılan kimyasallar nedeniyle kansere yakalanma riskiniz daha yüksek olabilir.

  1. Yapılan araştırmalara göre bugüne dek üretilen 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobil modelinin içinde alev geciktirici madde kullanıldığını ve bu alev geciktirici maddelerin kansere yakalanma riskini arttırdığı iddia edildi.

    Yapılan araştırmalara göre bugüne dek üretilen 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobil modelinin içinde alev geciktirici madde kullanıldığını ve bu alev geciktirici maddelerin kansere yakalanma riskini arttırdığı iddia edildi.

  2. Araba parçalarınızda kullanılan kimyasallar nedeniyle kansere yakalanma riskiniz daha yüksek olabilir. Yapılan bir çalışma bu gerçeği ortaya koydu ve kanserojenlerin bu yeni tehdidine karşı dikkatli olma konusunda uzmanlar uyarıyor.

    Araba parçalarınızda kullanılan kimyasallar nedeniyle kansere yakalanma riskiniz daha yüksek olabilir. Yapılan bir çalışma bu gerçeği ortaya koydu ve kanserojenlerin bu yeni tehdidine karşı dikkatli olma konusunda uzmanlar uyarıyor.

  3. Kısa bir zaman önce Çevre Bilimi ve Teknolojisi dergisinde yayınlayan araştırmaya göre ABD'nin 30'a yakın eyaletinde 2015 yılından bugüne dek üretilen 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobil modelinin içinde alev geciktirici madde kullanıldı.

    Kısa bir zaman önce Çevre Bilimi ve Teknolojisi dergisinde yayınlayan araştırmaya göre ABD'nin 30'a yakın eyaletinde 2015 yılından bugüne dek üretilen 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobil modelinin içinde alev geciktirici madde kullanıldı.

  4. Peki, alev geciktirici madde nedir?

    Peki, alev geciktirici madde nedir?

  5. Alev geciktiriciler; klor, sinerji, azot, antimon, bromür, bor ve alüminyumdur.

    Alev geciktiriciler; klor, sinerji, azot, antimon, bromür, bor ve alüminyumdur.

  6. Araç içi havanın incelendiği araştırmada herhangi bir yangın anında, alevlerin yayılmasını engellemesi hedeflenen otomobil koltuklarında alev geciktiricilerin olduğu görüldü.

    Araç içi havanın incelendiği araştırmada herhangi bir yangın anında, alevlerin yayılmasını engellemesi hedeflenen otomobil koltuklarında alev geciktiricilerin olduğu görüldü.

  7. Ayrıca özellikle sıcak havalarda kimyasalların daha fazla gaz çıkışıyla bağlantılı olduğu da tespit edildi. Bu yaz aylarında alev geciktirici maddelere daha yoğun bir şekilde maruz kalındığı anlamına geliyor. Ayrıca özellikle sıcak havalarda kimyasalların daha fazla gaz çıkışıyla bağlantılı olduğu da tespit edildi. Bu yaz aylarında alev geciktirici maddelere daha yoğun bir şekilde maruz kalındığı anlamına geliyor.

    Ayrıca özellikle sıcak havalarda kimyasalların daha fazla gaz çıkışıyla bağlantılı olduğu da tespit edildi. Bu yaz aylarında alev geciktirici maddelere daha yoğun bir şekilde maruz kalındığı anlamına geliyor. Ayrıca özellikle sıcak havalarda kimyasalların daha fazla gaz çıkışıyla bağlantılı olduğu da tespit edildi. Bu yaz aylarında alev geciktirici maddelere daha yoğun bir şekilde maruz kalındığı anlamına geliyor.

  8. Uzmanlar, özellikle sıcak havalarda alev geciktiricilerden sızan kimyasalların otomobil kullanan vatandaşlar için ekstra bir risk oluşturduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre bu kimyasallar kansere, üreme sorunlarına ya da nörolojik problemlere yol açabilir.

    Uzmanlar, özellikle sıcak havalarda alev geciktiricilerden sızan kimyasalların otomobil kullanan vatandaşlar için ekstra bir risk oluşturduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre bu kimyasallar kansere, üreme sorunlarına ya da nörolojik problemlere yol açabilir.

  9. ABD?li bilim insanları sağlık risklerini minimize etmek için otomobillerdeki alev geciktirici kullanımını kısıtlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

    ABD?li bilim insanları sağlık risklerini minimize etmek için otomobillerdeki alev geciktirici kullanımını kısıtlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

  10. Duke Üniversitesi'nden bir bilim insanı olan Rebecca Hoehn, "Ortalama bir sürücünün her gün arabada yaklaşık bir saat geçirdiği göz önüne alındığında, bu önemli bir halk sağlığı sorunudur" dedi.

    Duke Üniversitesi'nden bir bilim insanı olan Rebecca Hoehn, "Ortalama bir sürücünün her gün arabada yaklaşık bir saat geçirdiği göz önüne alındığında, bu önemli bir halk sağlığı sorunudur" dedi.

  11. Bu maddelere maruz kalmak istemeyenler mümkün olduğunca pencereleri açık tutarak seyahat etmeli dahası araçlarını gölgelik alanlara park etmeli. Ancak temelde bu maddeden tamamen uzak kalmak ne yazık ki şimdilik mümkün değil.

    Bu maddelere maruz kalmak istemeyenler mümkün olduğunca pencereleri açık tutarak seyahat etmeli dahası araçlarını gölgelik alanlara park etmeli. Ancak temelde bu maddeden tamamen uzak kalmak ne yazık ki şimdilik mümkün değil.