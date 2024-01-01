LPG'li Ve Elektrikli Araçlar Kansere Mi Neden Oluyor?

Ayrıca özellikle sıcak havalarda kimyasalların daha fazla gaz çıkışıyla bağlantılı olduğu da tespit edildi. Bu yaz aylarında alev geciktirici maddelere daha yoğun bir şekilde maruz kalındığı anlamına geliyor. Ayrıca özellikle sıcak havalarda kimyasalların daha fazla gaz çıkışıyla bağlantılı olduğu da tespit edildi. Bu yaz aylarında alev geciktirici maddelere daha yoğun bir şekilde maruz kalındığı anlamına geliyor.