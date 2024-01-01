Dünyanın En Tuhaf 8 Mesleği!
Bazı meslekler var ki, içeriğini duyunca şaşırmamak elde değil.
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SEKSÖRLÜK Yumurtadan çıktıktan bir saat sonra civcivlerin cinsiyetini tespit eden seksörlük mesleği şüphesiz dünyanın en ilginç mesleklerinden biri. Seksörler, civcivlerin tavuk mu yoksa horoz mu olduğunu anlamak için çalışıyorlar ve bu meslek dalına daha çok Uzak Doğu'da rastlanıyor.
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KOKU UZMANI Genellikle parfüm endüstrisinde çalışan koku uzmanları, yeni kokular geliştirmeye ve kokuları analiz etmeye yardımcı olurlar. Kokuların kalıcılığını test etmek için çeşitli deneyler yapan koku uzmanları, zaman zaman terlemiş insanlara da başvurmak zorunda kalabilirler.
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TİMSAH YAKALAYICILARI Özellikle Florida gibi bölgelerde, timsahların tehlikeli olabileceği durumlarda bu profesyoneller görev alır ve timsahları güvenli bir şekilde yakalarlar.
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MOBİLYA DENETÇİSİ Firmalar, mobilyaların sağlamlığını test etmeleri denetçi tutarlar. Denetçiler, ürünler üzerinde kıvranarak, sallanarak ve yaslanarak, firmalara çeşitli geri dönüşlerde bulunurlar. Mobilya denetçilerinin, bir günde 200 farklı parça üzerinde birtakım pozisyonları denemesi gerekir.
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YOLCU İTİCİLER Orijinal ismi Oshiya olan bu meslekte yalnızca profesyonel kişiler çalışabilir. Oshiyalar, demir yolu ağı oldukça gelişmiş olan Japonya?da trenlerin maksimum yolcu kapasitesine ulaşması için kapı önlerindeki kalabalığı iterek aracın içine girmelerini sağlarlar.
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YAS TUTUCU Dramatik bir cenaze töreni için genelde yas tutuculara başvuruluyor. Avrupa ülkelerinde Rent a Car sistemi şeklinde çalışan bu kişiler, törende yüksek sesle ağlayıp çığlıklar atarak, sanki ölen kişinin çok yakın tanıdığıymış gibi rol yapıyorlar.
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PROFESYONEL UYKUCU Bu meslekte başınıza ve kalbinize bağlanan cihazlarla, kalp ve beyin hareketlerinizin ölçülmesi sağlanır. Böylece bilim insanları uyku bozukluklarının sebeplerine dair pek çok bilgiye ulaşabilirler.
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PROFESYONEL NEDİME Düğünlere kişisel asistanlık hizmetleri veren şirketler, yeterince arkadaşı olmayan gelinlerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için profesyonel nedimeler gönderiyorlar.