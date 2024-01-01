Pekmezi Üzerine Döküp Yiyenler Bir Daha Düşünsün!

LİSTEDE İSKENDER DE VAR

Bu durum yalnızca pekmez ve yoğurt için geçerli değil. Dönerin yanında ayran içmek, kırmızı etin yanında yoğurt tüketmek, balığın yanında yoğurtlu mezelere yer vermek, tavuğun yanında yoğurt ve ayran tüketmek, yumurtayı peynir ve sütle tüketmek de aynı etkiye sahip. Yani çok sevilen o ikili de listede! İskender kebap ve yoğurt pek de doğru bir seçim değil. Bu tür yanlış kombinasyonlar demir emilimini azalttığından, demir eksikliğine sebep olabiliyor. Bu yüzden demir içeren bir besin tüketirken, yanında kalsiyum içeren başka bir besin olmamasına dikkat etmelisiniz.