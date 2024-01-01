Pekmezi Üzerine Döküp Yiyenler Bir Daha Düşünsün!
Fayda da şifa da sıfırlanıyor
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Kahvaltıların vazgeçilmezi pekmez ve yemeklerin yanında en lezzetli detay yoğurt, bir araya geldiğinde birbirlerini sıfırlıyor. Yani bu iki besin aynı anda tüketilince bütün faydalarını yitiriyor. Özellikle yoğurt ve pekmezi karıştırarak yiyorsanız, o hatayı siz de yapıyorsunuz demektir. Peki ama nasıl?
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NEDEN YOĞURT VE PEKMEZİ BİRLİKTE TÜKETİLMEZ?
Sağlık için çok faydası olan pekmez ve yoğurt, bir araya geldiğinde birbirlerini nötrlüyor. Demir yönünden zengin olan pekmez, kansızlığa iyi gelmesiyle öne çıkıyor. Kemik gelişimini destekleyen yoğurt ise kalsiyum bakımından oldukça zengin oluşuyla pek çok kişinin gözdesi.
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KALSİYUM, DEMİR DÜŞMANI
Kalsiyum ve demir içeren besinlerin birlikte tüketilmesi, vücuda bir katkı sağlamadan vücuttan atılmasına neden olabiliyor. Bunun sebebi, kalsiyumun demir emilimini azaltması.
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ DEMİR EMİLİMİNİ AZALTIYOR
Özellikle süt ve süt ürünleri, demirin emilimini azalttığından, hiçbir işe yaramadan demir eksikliğine sebep olabiliyor. Bu yüzden, yoğurdun içine pekmez, kuru meyve kuruyemiş eklenmemesi uzmanların önerileri arasında yer alıyor.
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LİSTEDE İSKENDER DE VAR
Bu durum yalnızca pekmez ve yoğurt için geçerli değil. Dönerin yanında ayran içmek, kırmızı etin yanında yoğurt tüketmek, balığın yanında yoğurtlu mezelere yer vermek, tavuğun yanında yoğurt ve ayran tüketmek, yumurtayı peynir ve sütle tüketmek de aynı etkiye sahip. Yani çok sevilen o ikili de listede! İskender kebap ve yoğurt pek de doğru bir seçim değil. Bu tür yanlış kombinasyonlar demir emilimini azalttığından, demir eksikliğine sebep olabiliyor. Bu yüzden demir içeren bir besin tüketirken, yanında kalsiyum içeren başka bir besin olmamasına dikkat etmelisiniz.
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HER YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLEBİLİR
Kansızlık, hem çocuklarda, hem de yetişkinlerde görülen bir problem. Tedavi edilmemesi durumunda, daha ciddi sorunlara neden olabiliyor. Bu yüzden gerekli testler yaptırıldıktan sonra, doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemine başlanmalı.