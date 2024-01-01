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Büyük Ödüle Ramak Kala Elendi!

Büyük Selçuklu Devleti sorusunun yanıtı şaşırttı

  1. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca?nın sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan ?Büyük Selçuklu Devleti? ile ilgili soru dikkat çekti.

    Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca?nın sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan ?Büyük Selçuklu Devleti? ile ilgili soru dikkat çekti.

  2. Türk televizyonlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

    Türk televizyonlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

  3. Tarihten sanata, coğrafyadan matematiğe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışma, son bölümüyle yine çok konuşuldu.

    Tarihten sanata, coğrafyadan matematiğe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışma, son bölümüyle yine çok konuşuldu.

  4. Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu 25 yaşındaki Ece Bal isimli yarışmacı, performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.

    Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu 25 yaşındaki Ece Bal isimli yarışmacı, performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.

  5. İlk soruları rahatlıkla yanıtlamayı başaran yarışmacı, 11. soruya kadar ulaştı.

    İlk soruları rahatlıkla yanıtlamayı başaran yarışmacı, 11. soruya kadar ulaştı.

  6. 500 Bin TL değerindeki 11. soruda adeta tarihe ufak bir yolculuk yapan genç yarışmacı, zorlu anlar yaşadı.

    500 Bin TL değerindeki 11. soruda adeta tarihe ufak bir yolculuk yapan genç yarışmacı, zorlu anlar yaşadı.

  7. "Büyük Selçuklu" dönemine ışık tutan "Selçuklular ile Gazneliler arasında 1040'ta yapılan Dandanakan Savaşı'ndan sonra kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı kim olmuştur?" sorusu izleyenleri de ekran başına kilitledi.

    "Büyük Selçuklu" dönemine ışık tutan "Selçuklular ile Gazneliler arasında 1040'ta yapılan Dandanakan Savaşı'ndan sonra kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı kim olmuştur?" sorusu izleyenleri de ekran başına kilitledi.

  8. "A- Tuğrul Bey", "B- Alparslan", "C- Melikşah" ve "D- Selçuk Bey" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı, uzun bir süre düşündü.

    "A- Tuğrul Bey", "B- Alparslan", "C- Melikşah" ve "D- Selçuk Bey" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı, uzun bir süre düşündü.

  9. Yarışmadan çekilmek yerine yanıt vermek isteyen Bal, "B- Alparslan" seçeneğinde karar kıldı.

    Yarışmadan çekilmek yerine yanıt vermek isteyen Bal, "B- Alparslan" seçeneğinde karar kıldı.

  10. Ancak doğru yanıt "A- Tuğrul Bey" olacaktı.

    Ancak doğru yanıt "A- Tuğrul Bey" olacaktı.

  11. Yarışmacı verdiği yanlış cevapla 1 milyon TL'ye ramak kala yarışmadan 50 Bin TL ödülle ayrıldı.

    Yarışmacı verdiği yanlış cevapla 1 milyon TL'ye ramak kala yarışmadan 50 Bin TL ödülle ayrıldı.