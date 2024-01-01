Büyük Ödüle Ramak Kala Elendi!
Büyük Selçuklu Devleti sorusunun yanıtı şaşırttı
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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca?nın sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan ?Büyük Selçuklu Devleti? ile ilgili soru dikkat çekti.
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Türk televizyonlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.
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Tarihten sanata, coğrafyadan matematiğe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışma, son bölümüyle yine çok konuşuldu.
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Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu 25 yaşındaki Ece Bal isimli yarışmacı, performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.
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İlk soruları rahatlıkla yanıtlamayı başaran yarışmacı, 11. soruya kadar ulaştı.
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500 Bin TL değerindeki 11. soruda adeta tarihe ufak bir yolculuk yapan genç yarışmacı, zorlu anlar yaşadı.
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"Büyük Selçuklu" dönemine ışık tutan "Selçuklular ile Gazneliler arasında 1040'ta yapılan Dandanakan Savaşı'ndan sonra kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı kim olmuştur?" sorusu izleyenleri de ekran başına kilitledi.
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"A- Tuğrul Bey", "B- Alparslan", "C- Melikşah" ve "D- Selçuk Bey" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı, uzun bir süre düşündü.
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Yarışmadan çekilmek yerine yanıt vermek isteyen Bal, "B- Alparslan" seçeneğinde karar kıldı.
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Ancak doğru yanıt "A- Tuğrul Bey" olacaktı.
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Yarışmacı verdiği yanlış cevapla 1 milyon TL'ye ramak kala yarışmadan 50 Bin TL ödülle ayrıldı.