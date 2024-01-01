Çayı Böyle İçmek Zehirden Beter!

Çay, dünya genelinde yaygın olarak tüketilmesinin yanı sıra kültürel ve sosyal öneme sahip bir içecek olarak karşımıza çıkar. Özellikle günlük yaşamda karşımıza sıklıkla çıkan stres unsurlarıyla başa çıkmak için bireyler çayı bir ?enerji içeceği? olarak aşırı şekilde tüketebilir. Çayı keyfinizin bir zehre dönüşmemesi için bu önemli noktaya dikkat etmeniz gerekiyor.