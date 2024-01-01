Survivor Şampiyonu Nisa Evlendi

Mutlulukları kısa süren ikiliden Bölükbaşı, ardından Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

"NİKAH YAPIP GELİYORUZ" Çift, sade bir törenle dünyaevine girdi. Nisa Bölükbaşı "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla evlendiğini duyurdu.

Bir süredir Yiğit İnandı ile aşk yaşayan eski Survivor şampiyonu evlendi.

İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu. Bölükbaşı, özel hayatıyla adından söz ettirdi.

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