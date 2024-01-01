Survivor Şampiyonu Nisa Evlendi
Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlendi.
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İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu. Bölükbaşı, özel hayatıyla adından söz ettirdi.
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Bir süredir Yiğit İnandı ile aşk yaşayan eski Survivor şampiyonu evlendi.
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"NİKAH YAPIP GELİYORUZ" Çift, sade bir törenle dünyaevine girdi. Nisa Bölükbaşı "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla evlendiğini duyurdu.
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Öte yandan Nisa Bölükbaşı, birlikte mücadele ettikleri Survivor 2020 sonrası Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamıştı.
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Mutlulukları kısa süren ikiliden Bölükbaşı, ardından Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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