Hülya Avşar Mahkemelik Oldu!
Yapım şirketi o hareketi affetmedi
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Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yapım şirketiyle davalık oldu. Yapım şirketi, Hülya Avşar'dan alacağı parayı alamayınca ünlü ismi mahkemeye verdi.
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YAPIM ŞİRKETİYLE DAVALIK OLDU
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Geçtiğimiz yıl başlayan ve jüri koltuğunda Hülya Avşar, Zafer Alagöz ve Büşra Pekin'in oturduğu 'Yıldız De Bana' adlı yetenek programı, 4 bölüm yayınlandıktan sonra sona ermişti.
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Pastel Film'e ait proje için, Hülya Avşar'a bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için 1 milyon 500 bin lira ödendiğini belirtildi.
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Projenin yayın hayatı sadece 4 bölüm sürmüştü ancak Avşar'a başta 6 bölümlük ödeme yapılmıştı.
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İADE TALEBİ KARŞILIK BULMADI
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Yapım şirketi, yaptığı sözleşme gereği fazladan ödemiş olduğu 2 bölümlük ücreti, yani 500 bin TL'yi geri istedi ancak karşılık bulamadı.
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Bunun üzerine Pastel Film, ücret iadesi alabilmek için Hülya Avşar'a dava açtı.
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Ünlü isimleri bir araya getiren programda oyunculuk sektörüne yeni yüzler kazandırmak hedefleniyordu.
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Ancak 4 bölüm sonra yayından kaldırılmıştı.
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Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava önümüzdeki günlerde görülecek.
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Pastel Film, mahkemeye sunduğu dilekçede, Hülya Avşar'la bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için anlaştıklarını, 6 bölüme tekabül eden 1 milyon 500 bin liranın avans olarak ödendiği, programın 4 bölüm çekilip yayınlandığı belirtti.
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Sözleşmede açıkça fazla ödenen ücrete hak kazanılmadığı belirtildiği halde ücret iadesinin talep edilmesine rağmen paranın ödenmediği ifade edildi.
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Ayrıca Hülya Avşar'ın programın başından itibaren tutumunun iyi niyetten uzak olup ısrarla geri iade etmesi gereken ücretten kaçındığı kaydedildi.