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Hülya Avşar Mahkemelik Oldu!

Yapım şirketi o hareketi affetmedi

  1. Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yapım şirketiyle davalık oldu. Yapım şirketi, Hülya Avşar'dan alacağı parayı alamayınca ünlü ismi mahkemeye verdi.

    Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yapım şirketiyle davalık oldu. Yapım şirketi, Hülya Avşar'dan alacağı parayı alamayınca ünlü ismi mahkemeye verdi.

  2. YAPIM ŞİRKETİYLE DAVALIK OLDU

    YAPIM ŞİRKETİYLE DAVALIK OLDU

  3. Geçtiğimiz yıl başlayan ve jüri koltuğunda Hülya Avşar, Zafer Alagöz ve Büşra Pekin'in oturduğu 'Yıldız De Bana' adlı yetenek programı, 4 bölüm yayınlandıktan sonra sona ermişti.

    Geçtiğimiz yıl başlayan ve jüri koltuğunda Hülya Avşar, Zafer Alagöz ve Büşra Pekin'in oturduğu 'Yıldız De Bana' adlı yetenek programı, 4 bölüm yayınlandıktan sonra sona ermişti.

  4. Pastel Film'e ait proje için, Hülya Avşar'a bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için 1 milyon 500 bin lira ödendiğini belirtildi.

    Pastel Film'e ait proje için, Hülya Avşar'a bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için 1 milyon 500 bin lira ödendiğini belirtildi.

  5. Projenin yayın hayatı sadece 4 bölüm sürmüştü ancak Avşar'a başta 6 bölümlük ödeme yapılmıştı.

    Projenin yayın hayatı sadece 4 bölüm sürmüştü ancak Avşar'a başta 6 bölümlük ödeme yapılmıştı.

  6. İADE TALEBİ KARŞILIK BULMADI

    İADE TALEBİ KARŞILIK BULMADI

  7. Yapım şirketi, yaptığı sözleşme gereği fazladan ödemiş olduğu 2 bölümlük ücreti, yani 500 bin TL'yi geri istedi ancak karşılık bulamadı.

    Yapım şirketi, yaptığı sözleşme gereği fazladan ödemiş olduğu 2 bölümlük ücreti, yani 500 bin TL'yi geri istedi ancak karşılık bulamadı.

  8. Bunun üzerine Pastel Film, ücret iadesi alabilmek için Hülya Avşar'a dava açtı.

    Bunun üzerine Pastel Film, ücret iadesi alabilmek için Hülya Avşar'a dava açtı.

  9. Ünlü isimleri bir araya getiren programda oyunculuk sektörüne yeni yüzler kazandırmak hedefleniyordu.

    Ünlü isimleri bir araya getiren programda oyunculuk sektörüne yeni yüzler kazandırmak hedefleniyordu.

  10. Ancak 4 bölüm sonra yayından kaldırılmıştı.

    Ancak 4 bölüm sonra yayından kaldırılmıştı.

  11. Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava önümüzdeki günlerde görülecek.

    Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava önümüzdeki günlerde görülecek.

  12. Pastel Film, mahkemeye sunduğu dilekçede, Hülya Avşar'la bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için anlaştıklarını, 6 bölüme tekabül eden 1 milyon 500 bin liranın avans olarak ödendiği, programın 4 bölüm çekilip yayınlandığı belirtti.

    Pastel Film, mahkemeye sunduğu dilekçede, Hülya Avşar'la bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için anlaştıklarını, 6 bölüme tekabül eden 1 milyon 500 bin liranın avans olarak ödendiği, programın 4 bölüm çekilip yayınlandığı belirtti.

  13. Sözleşmede açıkça fazla ödenen ücrete hak kazanılmadığı belirtildiği halde ücret iadesinin talep edilmesine rağmen paranın ödenmediği ifade edildi.

    Sözleşmede açıkça fazla ödenen ücrete hak kazanılmadığı belirtildiği halde ücret iadesinin talep edilmesine rağmen paranın ödenmediği ifade edildi.

  14. Ayrıca Hülya Avşar'ın programın başından itibaren tutumunun iyi niyetten uzak olup ısrarla geri iade etmesi gereken ücretten kaçındığı kaydedildi.

    Ayrıca Hülya Avşar'ın programın başından itibaren tutumunun iyi niyetten uzak olup ısrarla geri iade etmesi gereken ücretten kaçındığı kaydedildi.