Hülya Avşar Mahkemelik Oldu!

Pastel Film, mahkemeye sunduğu dilekçede, Hülya Avşar'la bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için anlaştıklarını, 6 bölüme tekabül eden 1 milyon 500 bin liranın avans olarak ödendiği, programın 4 bölüm çekilip yayınlandığı belirtti.