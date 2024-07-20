Mike Tyson-Jake Paul Maçı Ne Zaman?

Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Bazı okullar yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma yaptı
Bazı okullar yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma yaptı
Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu
Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu
Gram altın 2.900 TL'ye gidiyor
Gram altın 2.900 TL'ye gidiyor
Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem
Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem
Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı
Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı
Sayıştay: Belediyelerin prim borcu kaynaktan kesilmeli
Sayıştay: Belediyelerin prim borcu kaynaktan kesilmeli
Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor
Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor
Erdoğan'dan F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
Erdoğan'dan F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi
İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi
Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede son tarih 31 Aralık
Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede son tarih 31 Aralık
Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi
Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi
29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava
29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava
Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı tutuklandı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı tutuklandı
Bakan Tunç: Hukuk Fakültesine girişte başarı sırasını yükseltmemiz lazım
Bakan Tunç: Hukuk Fakültesine girişte başarı sırasını yükseltmemiz lazım
150 ton çöpü yol kenarına döken belediyeye ceza
150 ton çöpü yol kenarına döken belediyeye ceza
Bakan Yerlikaya: Polislere herhangi bir soruşturma açılmadı
Bakan Yerlikaya: Polislere herhangi bir soruşturma açılmadı
İşverenler İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara mesaj gönderip, davet edebilecek
İşverenler İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara mesaj gönderip, davet edebilecek
Polis katili çöp poşetine konulup hayvan aracıyla taşındı
Polis katili çöp poşetine konulup hayvan aracıyla taşındı
'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldı' iddiasına açıklama
'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldı' iddiasına açıklama
Tıp Fakültesi binası tasarruf genelgesine takıldı
Tıp Fakültesi binası tasarruf genelgesine takıldı
'Suriyelilerin olduğu okullara temizlik personeli alınacak' iddiası yalanlandı
'Suriyelilerin olduğu okullara temizlik personeli alınacak' iddiası yalanlandı
Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası
Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası
Kartlı harcamaların toplam hacmi 12,8 trilyon TL'ye ulaştı
Kartlı harcamaların toplam hacmi 12,8 trilyon TL'ye ulaştı
'Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır'
'Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır'
İsrail raporunda Türkiye'ye 3 önemli uyarı... 'Yerli ve milli GSM ağı'
İsrail raporunda Türkiye'ye 3 önemli uyarı... 'Yerli ve milli GSM ağı'

Mike Tyson-Jake Paul Maçı Ne Zaman?

Dev maçın tarihi belli oldu

  1. Mike Tyson-Jake Paul maçı aylardır heyecanla bekleniyor. Boks tutkunları bu seyir zevki yüksek maçın tarihine odaklandı. Efsane boksör Mike Tyson'ın geçtiğimiz haftalarda uçakta rahatsızlanmasının ardından merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul maçı ertelenmişti. İşte, Mike Tyson-Jake Paul maçının tarihi ve yayıncı kurumu...

    Mike Tyson-Jake Paul maçı aylardır heyecanla bekleniyor. Boks tutkunları bu seyir zevki yüksek maçın tarihine odaklandı. Efsane boksör Mike Tyson'ın geçtiğimiz haftalarda uçakta rahatsızlanmasının ardından merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul maçı ertelenmişti. İşte, Mike Tyson-Jake Paul maçının tarihi ve yayıncı kurumu...

  2. MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım'da yapılacak. Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.

    MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım'da yapılacak. Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.

  3. MÜCADELE ERTELENMİŞTİ Mike Tyson-Jake Paul boks maçının 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Arlington, Teksas'taki AT &T Stadyumu'nda yapılması planlanıyordu. Ancak Mike Tyson'ın antrenman yapamadığı için maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Tyson'ın açıklaması şu şekilde; "Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu. Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum" Bu açıklamayla birlikte Mike Tyson ile Jake Paul maçının 15 Kasım 2024 tarihine ertelendiği belirtildi.

    MÜCADELE ERTELENMİŞTİ Mike Tyson-Jake Paul boks maçının 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Arlington, Teksas'taki AT &T Stadyumu'nda yapılması planlanıyordu. Ancak Mike Tyson'ın antrenman yapamadığı için maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Tyson'ın açıklaması şu şekilde; "Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu. Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum" Bu açıklamayla birlikte Mike Tyson ile Jake Paul maçının 15 Kasım 2024 tarihine ertelendiği belirtildi.

  4. MÜSABAKANIN KURALLARI AÇIKLANDI Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek. Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.

    MÜSABAKANIN KURALLARI AÇIKLANDI Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek. Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.