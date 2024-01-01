Zararı Yok Sanıyoruz Ama...

EKRAN SÜRESİ ŞİŞMANLATIYOR Çocukların yemek yerken bir şeyler izlemesinin de iştah düzeni açısından olumsuz bir etki yarattığını belirten uzman isim, ''Çocuğun önüne ekran koyduğunuzda beyin yemeğe değil ekrana odaklanıyor. Böyle olunca beyin yiyecekle o kadar az bağlantı kuruyor ki, çocuk farkında olmadan daha çok yiyor. Hatta bu durum gıda emilimini bile olumsuz yönde etkileyebiliyor. Gıda emiliminin bozulması, enerji düşüklüğüne yol açıyor ve enerjisi düşen çocuk daha fazla şeker tüketmek istiyor. Bu da kısır döngüye neden oluyor'' ifadelerini kullandı.