Zararı Yok Sanıyoruz Ama...
Çocuklarda birçok hastalığın önünü açıyor!
-
Birçok ebeveyn, meyve suyunun günlük alınması gereken vitaminlerin çoğunu içerdiğine inanıyor ancak meyve suyu, içindeki şeker oranının yüksek olması nedeniyle sağlık açısından sayısız zarar barındırıyor. Beslenme uzmanı Jenna Hope, çocukların meyve suyu yerine gerçek meyveler yemelerinin oldukça önemli olduğunu vurguluyor.
-
EKRAN SÜRESİ ŞİŞMANLATIYOR Çocukların yemek yerken bir şeyler izlemesinin de iştah düzeni açısından olumsuz bir etki yarattığını belirten uzman isim, ''Çocuğun önüne ekran koyduğunuzda beyin yemeğe değil ekrana odaklanıyor. Böyle olunca beyin yiyecekle o kadar az bağlantı kuruyor ki, çocuk farkında olmadan daha çok yiyor. Hatta bu durum gıda emilimini bile olumsuz yönde etkileyebiliyor. Gıda emiliminin bozulması, enerji düşüklüğüne yol açıyor ve enerjisi düşen çocuk daha fazla şeker tüketmek istiyor. Bu da kısır döngüye neden oluyor'' ifadelerini kullandı.
-
National Library of Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre obez çocukların, yetişkinlikte de obez kalma olasılıkları beş kat daha fazla. Bu durum; tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları ve eklem sağlığı sorunları riskini de artırabiliyor.