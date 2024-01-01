Ay'da Şaşırtan Keşif!
Tüm yüzeyinde su izi bulundu
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MİNERAL HARİTALARI İNCELENDİ Mineraloji haritalarının yeni bir analizinde, Ay yüzeyinin farklı enlemlerinde ve çoğu noktasında su izlerine rastalandı.
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EKVATORDA BİLE SU BULUNABİLİR Geleceğin astronotları bu su zengini bölgeleri kullanarak ekvatora yakın yerlerde bile su bulabilir. Daha önce, suyun yalnızca kutup bölgesinde ve özellikle kutuplardaki derin gölgeli kraterlerde bol miktarda bulunabileceği düşünülüyordu.
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ASTRONOTLAR NEREDE SU ARAMALI? Suyun nerede bulunduğunu bilmek, yalnızca ayın jeolojik tarihini anlamamıza yardımcı olmuyor, aynı zamanda astronotların gelecekte nerede su bulabileceklerini de anlamamız için yeni bir kapı açıyor.
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BUZLARLA KAPLI KRATERLER TEORİSİ Ay yüzeyinde göl, nehir ya da benzeri su birikintileri bulunmuyor. Daha önceki araştırmalar özellikle yüksek enlemlere işaret ederek Güneş'ten doğrudan ışık ya da ısı almayan derin kraterlerde yüksek miktarda buz olabileceğini öne sürüyordu.
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Ancak yeni çalışmalar, Ay'ın farklı yerlerinde, özellikle de ekvator bölgesinde önemli su kaynakları olduğunu vurguluyor.