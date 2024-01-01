Zayıflama Sırrını Açıkladı

Daha önce yapılan bazı araştırmalar, limonlu suyun bağırsak problemlerine faydalı olduğu sonucuna varmış olsa da, bilim dünyası bu konuda ikiye ayrılmış durumda.

CİLT İÇİN KULLANIRKEN DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Hiperpigmentasyonu azaltmada büyük ölçüde etkili olan limonun; akne izleri ve güneş lekelerinin görünümünü de hafiflettiği biliniyor. Ancak dermatologlar, limonun içeriğindeki asit nedeniyle bilinçsiz kullanımda cilde yarardan çok zarar getirebileceğinin altını çiziyorlar.