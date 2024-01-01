Zayıflama Sırrını Açıkladı
Şef Mehmet Yalçınkaya: Bol bol tüketiyorum
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Şef Mehmet Yalçınkaya, ''Kilo vermemin en büyük nedeni limonlu su. Bol bol limonlu su tükettiğim için kilo verdim. Ayrıca tansiyonu da dengeliyor. Ancak, ben limonlu su tüketiyorum diye herkes tüketmeli diye bir şey yok" dedi.
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Son yıllarda zayıflama trendi olarak oldukça yaygın olan limonlu suyun, bağışıklık sistemini desteklediğine dair görüşler de bulunuyor.
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Mikrobiyolog Jabeen Begum, limonlarda bulunan pektin lifinin, yutulduktan sonra genişlediğini ve kişinin uzun süre tok hissetmesine destek olduğunu savunuyor.
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Daha önce yapılan bazı araştırmalar, limonlu suyun bağırsak problemlerine faydalı olduğu sonucuna varmış olsa da, bilim dünyası bu konuda ikiye ayrılmış durumda.
CİLT İÇİN KULLANIRKEN DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR
Hiperpigmentasyonu azaltmada büyük ölçüde etkili olan limonun; akne izleri ve güneş lekelerinin görünümünü de hafiflettiği biliniyor. Ancak dermatologlar, limonun içeriğindeki asit nedeniyle bilinçsiz kullanımda cilde yarardan çok zarar getirebileceğinin altını çiziyorlar.