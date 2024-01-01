Metabolizma Hızını Artırarak Kilo Verdiriyor!

Metabolizma, vücudun solunum ve sindirim gibi temel işlevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerjinin, yiyecek ve içeceklerdeki besin moleküllerini parçalayarak enerjiye dönüştürdüğü kimyasal süreçtir. Metabolizma anabolizma (oluşturma) ve katabolizma (yıkım) olmak üzere iki ana bölümden oluşur.