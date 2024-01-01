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Metabolizma Hızını Artırarak Kilo Verdiriyor!

Her evde var ama bu faydasını bilen yok

  1. Metabolizma, vücudun solunum ve sindirim gibi temel işlevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerjinin, yiyecek ve içeceklerdeki besin moleküllerini parçalayarak enerjiye dönüştürdüğü kimyasal süreçtir. Metabolizma anabolizma (oluşturma) ve katabolizma (yıkım) olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

    Metabolizma, vücudun solunum ve sindirim gibi temel işlevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerjinin, yiyecek ve içeceklerdeki besin moleküllerini parçalayarak enerjiye dönüştürdüğü kimyasal süreçtir. Metabolizma anabolizma (oluşturma) ve katabolizma (yıkım) olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

  2. Kilo dengesinin en büyük belirleyicisi olan metabolizma hızlı çalıştığında yiyecekleri depo etmeyerek enerji olarak kullanır. Yavaş çalışma şekli ise yiyeceklerin depolanması dolayısı ile kilo oranında bir artış görülmesine katkı sağlar.

    Kilo dengesinin en büyük belirleyicisi olan metabolizma hızlı çalıştığında yiyecekleri depo etmeyerek enerji olarak kullanır. Yavaş çalışma şekli ise yiyeceklerin depolanması dolayısı ile kilo oranında bir artış görülmesine katkı sağlar.

  3. Beslenme düzeni, günlü hareket miktarınız metabolizma hızınız üzerinde etkilidir.

    Beslenme düzeni, günlü hareket miktarınız metabolizma hızınız üzerinde etkilidir.

  4. Metabolizmayı etkileyen faktörler; yaş, cinsiyet, hormonlar, günlük enerji ihtiyacı şeklinde sıralanabilir.

    Metabolizmayı etkileyen faktörler; yaş, cinsiyet, hormonlar, günlük enerji ihtiyacı şeklinde sıralanabilir.

  5. Metabolizmayı harekete geçirmek için özellikle tükettiğiniz besinlere çok dikkat etmelisiniz. Bazı gıdalar metabolizmayı hızlandırırken bazıları da bu hızı yavaşlatır. METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER

    Metabolizmayı harekete geçirmek için özellikle tükettiğiniz besinlere çok dikkat etmelisiniz. Bazı gıdalar metabolizmayı hızlandırırken bazıları da bu hızı yavaşlatır. METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER

  6. 1- YEŞİL ÇAY Yeşil çay, diyet listelerinde sıklıkla yer alan bitki çayları arasında bulunuyor. İçindeki kafein be kateşin maddeleri yağ yakımını destekleyebiliyor. Metebolizmanızı harekete geçirmek için her gün bir fincan yeşil çay içebilirsiniz.

    1- YEŞİL ÇAY Yeşil çay, diyet listelerinde sıklıkla yer alan bitki çayları arasında bulunuyor. İçindeki kafein be kateşin maddeleri yağ yakımını destekleyebiliyor. Metebolizmanızı harekete geçirmek için her gün bir fincan yeşil çay içebilirsiniz.

  7. 2- PROTEİN İÇEREN BESİNLER Tavuk, balık, yumurta gibi gıdalar, vücudun protein sindirimi sırasında daha fazla enerji harcamasına neden olur. Yani metabolizmayı hızlandırır.

    2- PROTEİN İÇEREN BESİNLER Tavuk, balık, yumurta gibi gıdalar, vücudun protein sindirimi sırasında daha fazla enerji harcamasına neden olur. Yani metabolizmayı hızlandırır.

  8. 3- ACI BİBER Acı biber, kilo vermeye yönelik etkileriyle dikkat çeken bir besindir ve bu etkiler özellikle içerdiği kapsaisin maddesinden kaynaklanır. Kapsaisin, vücudun enerji harcamasını artırarak metabolizmayı hızlandırır ve böylece yağ yakımını destekler.

    3- ACI BİBER Acı biber, kilo vermeye yönelik etkileriyle dikkat çeken bir besindir ve bu etkiler özellikle içerdiği kapsaisin maddesinden kaynaklanır. Kapsaisin, vücudun enerji harcamasını artırarak metabolizmayı hızlandırır ve böylece yağ yakımını destekler.

  9. 4- ZENCEFİL Metabolizmayı hızlandıran zencefil, yemeklerin içerisinde de rahatlıkla tüketilebilir. Sadece sindirime yardımcı olmakla kalmayıp metabolizma hızını yükseltebiliyor.

    4- ZENCEFİL Metabolizmayı hızlandıran zencefil, yemeklerin içerisinde de rahatlıkla tüketilebilir. Sadece sindirime yardımcı olmakla kalmayıp metabolizma hızını yükseltebiliyor.

  10. 5- SARIMSAK Sarımsağın kilo verme üzerinde olumlu etkileri bulunur. Metabolizma hızını artırarak kalori yakımını destekler. İçeriğindeki biyoaktif bileşikler, yağ yakımını teşvik edebilir ve genel metabolik sağlığı iyileştirebilir. Ayrıca, iştahı baskılayıcı etkisi sayesinde aşırı yeme eğilimini azaltmaya yardımcı olabilir

    5- SARIMSAK Sarımsağın kilo verme üzerinde olumlu etkileri bulunur. Metabolizma hızını artırarak kalori yakımını destekler. İçeriğindeki biyoaktif bileşikler, yağ yakımını teşvik edebilir ve genel metabolik sağlığı iyileştirebilir. Ayrıca, iştahı baskılayıcı etkisi sayesinde aşırı yeme eğilimini azaltmaya yardımcı olabilir

  11. 6- SU İÇMEK Su içerek idrarla yağ atma düşüncesi gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak düzenli su tüketilmesi metabolizmayı hızlandırmaktadır. ?0? kalori olan suyu düzenli tüketmek az yemek yemeyi beraberinde getirebilmektedir. Sabah kalkınca ve akşam yatmadan su içmek tokluk hissi yaratmakta ve dolaylı olarak kilo verilmesine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca tükürük ve mide salgılında bulunan su besinlerin sindirilmesinde görev almaktadır.

    6- SU İÇMEK Su içerek idrarla yağ atma düşüncesi gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak düzenli su tüketilmesi metabolizmayı hızlandırmaktadır. ?0? kalori olan suyu düzenli tüketmek az yemek yemeyi beraberinde getirebilmektedir. Sabah kalkınca ve akşam yatmadan su içmek tokluk hissi yaratmakta ve dolaylı olarak kilo verilmesine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca tükürük ve mide salgılında bulunan su besinlerin sindirilmesinde görev almaktadır.