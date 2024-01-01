Mehmet Şef Kızdı: Uyanıklık Mı Yapıyorsun?

MEHMET ŞEF BERA'YA KIZDI BERA AĞLADI

Tabağını hazırlayamayıp resmen yıkım yaşayan Bera'nın hareketi Mehmet Şef'i kızdırdı. Mehmet Şef "Biz zaten bunun olmadığını gördük. Sana desteğe geldik. Yukarıya alkış yaptırdık. Zaten tabağın olmadığını biliyoruz. Niye ocağın üstüne bırakma ihtiyacı duyuyorsun? Kendine göre uyanıklık mı yapmaya çalışıyorsun? Sen bizim iyi niyetimizi suistimal mi ediyorsun?" dedi. Bera ise "Uyanıklık değil Şef. Tekrar burada tatmanızı istemedim. Yani yüzüm kızaracaktı. Yüzüm kızaracak bir şey yapmak istemedim" ifadeleri kullandı.