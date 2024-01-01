Mehmet Şef Kızdı: Uyanıklık Mı Yapıyorsun?
Masterchef'te eleme adayları ile dokunulmazlığı alan kişi belli oldu!
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MEHMET ŞEF BERA'YA KIZDI BERA AĞLADI
Tabağını hazırlayamayıp resmen yıkım yaşayan Bera'nın hareketi Mehmet Şef'i kızdırdı. Mehmet Şef "Biz zaten bunun olmadığını gördük. Sana desteğe geldik. Yukarıya alkış yaptırdık. Zaten tabağın olmadığını biliyoruz. Niye ocağın üstüne bırakma ihtiyacı duyuyorsun? Kendine göre uyanıklık mı yapmaya çalışıyorsun? Sen bizim iyi niyetimizi suistimal mi ediyorsun?" dedi. Bera ise "Uyanıklık değil Şef. Tekrar burada tatmanızı istemedim. Yani yüzüm kızaracaktı. Yüzüm kızaracak bir şey yapmak istemedim" ifadeleri kullandı.
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DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIM KAZANDI
Kırmızı Takım ile Mavi Takım müthiş tabaklar hazırladı ve şefler kazanan takımı belirledi. En iyi tabakları hazırlayan ve dokunulmazlığı alan takım Kırmızı Takım oldu.
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DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM BELLİ OLDU
İkinci etapta şefler eleme adaylarının belirlenmesi için yarışmacılara 6 adet çikolata verdi ve tatlı/yemek yapmaları istendi. En iyi tabağı yapan isim dokunulmazlığı kazandı ve potaya bir isim gönderdi. Alper en iyi tabağı yapan isim oldu ve dokunulmazlığı aldı.
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İLK ELEME ADAYI BERA OLDU
Dokunulmazlığı alan isim Alper ilk eleme adayı olarak Bera'yı seçti. Bera potada elenmemek için mücadele edecek ilk isim oldu.
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İKİNCİ ELEME ADAYI DA BELLİ OLDU
İkinci eleme adayı oylama sonucu belirlendi. En fazla oyu alan Kaan potaya giden ikinci isim oldu.