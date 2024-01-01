Bilim Dünyasında Panik Yaratan Canlı

Yeni çalışma, kahverengi hidraların iki aydan kısa bir süre içinde kanser oluşturma yeteneğini ortaya koydu. Ekip, kontrol grupları ve hidranın kansere yatkınlığı hakkındaki bilgileri kullanarak, nesiller arası bulaşıcı tümör aktarımının en olası nedeninin bulaşıcı tümör olduğunu belirledi. Tissot ve meslektaşları, bu bulguların insan faaliyetlerinin ekosistemler üzerindeki etkilerini anlamada kritik olduğunu vurguladı. Kahverengi hidranın bulaşıcı kanserleri hakkında yapılan keşiflerin insanlardaki kanser formlarıyla ilgili henüz kesin sonuçlara ulaşılamadığı belirtildi.