Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek, Tarih Belli Oldu Mu?
Gözler Hac kura takviminde
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Hac kura tarihi kayıt yenileme sürecine doğru hız kazandı. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında kayıtlarını e-Devlet üzerinden yenilemeyenlerin 2025 haccı için çekilecek kurada isimleri olmayacak.
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Onun için hacca gitmek isteyenlerden bu süre içerisinde kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Kayıt yenileme işlemleri için hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Kayıt başvurularının tamamlanması ve değerlendirilmesi ardından kura çekilişi gerçekleştirilecek.
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2025 HAC KURASI NE ZAMAN? 2024-2025 hac kuralarının çekileceği tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 2 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminin bu yıl Ekim ayınon son günlerinde ya da Kasım ayı başında çekilmesi bekleniyor.