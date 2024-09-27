Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek, Tarih Belli Oldu Mu?

Hac kura tarihi kayıt yenileme sürecine doğru hız kazandı. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında kayıtlarını e-Devlet üzerinden yenilemeyenlerin 2025 haccı için çekilecek kurada isimleri olmayacak.