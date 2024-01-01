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Tarla ile market arasında makas açıldı! Tarlada 8, markette 25 TL
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OECD'den Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini

Yalnız Olmanın 5 Faydalı Yanı

Kötü ilişkilerden uzak durun:

  1. ZAMANINIZIN YÖNETİMİ SİZDEDİR Boş zamanlarınızda ne yapacağınızın kararı tamamen sizdedir. Bunun önünde herhangi bir engel yoktur.

    ZAMANINIZIN YÖNETİMİ SİZDEDİR Boş zamanlarınızda ne yapacağınızın kararı tamamen sizdedir. Bunun önünde herhangi bir engel yoktur.

  2. ÇABUCAK TATİLE GİDEBİLİRSİNİZ Seyahat etmek istiyorsanız, başka kimse hakkında endişelenmenize gerek yok. İstediğiniz yere seyahat edebilirsiniz.

    ÇABUCAK TATİLE GİDEBİLİRSİNİZ Seyahat etmek istiyorsanız, başka kimse hakkında endişelenmenize gerek yok. İstediğiniz yere seyahat edebilirsiniz.

  3. ÇATIŞMALARDAN KURTULABİLİRSİNİZ Sizin için uygun olmayan bir partner hayatınızı olumsuz yönde değiştirecektir. Ancak yalnızken böyle bir sıkıntınız olmayacaktır.

    ÇATIŞMALARDAN KURTULABİLİRSİNİZ Sizin için uygun olmayan bir partner hayatınızı olumsuz yönde değiştirecektir. Ancak yalnızken böyle bir sıkıntınız olmayacaktır.

  4. TÜM KARARLARI KENDİNİZ VEREBİLİRSİNİZ Yalnız olduğunuz zaman, alacağınız kararları birine danışmanıza gerek kalmaz. Durumun partnerinizi rahatsız edip etmeyeceğini merak etmeden almak istediğiniz kararları verebilirsiniz.

    TÜM KARARLARI KENDİNİZ VEREBİLİRSİNİZ Yalnız olduğunuz zaman, alacağınız kararları birine danışmanıza gerek kalmaz. Durumun partnerinizi rahatsız edip etmeyeceğini merak etmeden almak istediğiniz kararları verebilirsiniz.

  5. DAHA GÜÇLÜ, BAĞIMSIZ OLURSUNUZ Kendi kararlarınızı vermek, seçimlerinizi yapmak size keyif verecektir.

    DAHA GÜÇLÜ, BAĞIMSIZ OLURSUNUZ Kendi kararlarınızı vermek, seçimlerinizi yapmak size keyif verecektir.