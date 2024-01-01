Ispanağı Yoğurtla Birlikte Sakın Tüketmeyin!
Ispanak yemeğini yoğurtla yemek zararlı mıdır?
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Temel Reis ile efsaneleşen ıspanak, kısa sürede hazırlanan ve lezzeti salçalı suyunda saklı olan bir yemek. Etsiz ve doyuran bir yemek aradığınızda bu tarif özellikle kış aylarında tazecik ıspanaklarla yapılmak üzere yardımcınız olacak. Doğadaki en zengin demir kaynaklarından biri olan ıspanak vücut için çok faydalıdır. Genellikle ıspanak yemeği yoğurt ile birlikte tüketiliyor. Ancak bu ayrılmaz ikiliyi birlikte tüketmek sağlık için büyük bir hata.
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Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içerir. Bu nedenle besin değeri yüksektir.
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Güçlü bir antioksidan olan ıspanak, vücudun direncini artırarak hastalıklara karşı daha güç kalkanı oluşturuyor.
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Ispanağın faydalarından yararlanmak için uzmanlar tek başına tüketilmesi gerektiğini öneriyor. Ancak ıspanak genellikle yoğurtla birlikte tüketiliyor. Herkesin yaptığı bu hata ıspanağın besin değerini adeta sıfırlıyor.
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BESİN DEĞERİ AÇISINDAN ZENGİN
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Ispanak, sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatır, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Yüksek tansiyonu düşürmede faydalıdır. Zengin lif miktarı ile kabızlığı önler.
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Vücudun kan yapımına katkıda bulunur. Ispanağın bir diğer önemli etkisi ise kansere karşı koruyucu etki göstermesidir.
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Ayrıca B1 ve riboflavin veya B2, C, E, K vitaminleri ile E vitamini arasında tokoferoller ve tokotrienoller gibi bilinen bileşikleri barındırıyor.
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Bunun yanı sıra ıspanak, diyet lifi, B6 vitamini, E vitamini ve omega-3 yağ asitlerinin önemli bir kaynağı.
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Ispanağın faydalarından yararlanmak için mevsiminden tüketmek gerekiyor.
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ISPANAĞI YOĞURTLA YİYENLER DİKKAT!
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Ispanaktaki demir ile yoğurttaki kalsiyum birbirlerinin emilimini engellediği belirtiliyor.
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Yoğurt ve ıspanak beraber tüketildiğinde ıspanaktan beklenen fayda sağlanamıyor.
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Bu yiyeceklerin kalsiyum kaynakları ile birlikte tüketilmemesi gerekiyor.
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Aksi halde vücudunuz bu besinlerdeki demirden yeterince fayda sağlayamıyor.