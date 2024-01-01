Ispanağı Yoğurtla Birlikte Sakın Tüketmeyin!

Temel Reis ile efsaneleşen ıspanak, kısa sürede hazırlanan ve lezzeti salçalı suyunda saklı olan bir yemek. Etsiz ve doyuran bir yemek aradığınızda bu tarif özellikle kış aylarında tazecik ıspanaklarla yapılmak üzere yardımcınız olacak. Doğadaki en zengin demir kaynaklarından biri olan ıspanak vücut için çok faydalıdır. Genellikle ıspanak yemeği yoğurt ile birlikte tüketiliyor. Ancak bu ayrılmaz ikiliyi birlikte tüketmek sağlık için büyük bir hata.