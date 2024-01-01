Meyve Yedikten Sonra Sakın Yapmayın
Sindirimi altüst eden büyük hata!
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Halk arasında bilinenin aksine suyun belirli zaman dilimlerinde tüketilmemesi gerektiğini savunan uzmanlar, özellikle meyve yedikten sonra su tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti. İşte, meyve yedikten sonra su içmemeniz için nedenler...
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Uzmanlar başta organlarımız olmak üzere vücudumuzun sorunsuz işleyişinde büyük rol oynayan su hakkında önemli bir uyarıda bulundu.
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Genellikle yemek yedikten hemen sonra su içilmemesi gerektiğinin savunulduğunu ve birçok kişinin meyveyle tüketimi sırasında vücudunda oluşabilecek zararları bilmediğini söyleyen uzmanlar, meyve tükettikten sonra su içilmemesinin ilk nedeninin sindirimi yavaşlatacak olması olduğunu belirtti.
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Meyve yedikten hemen sonra su içmek midedeki emilim ve sindirim sürecini etkileyerek asit oluşmasına neden olur. Bu sebeple bazı insanlar meyve yedikten sonra mide bulantısı hisseder.
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Bazı meyvelerin su oranı oldukça yüksektir. Bunlar arasında özellikle karpuz, kavun, portakal, salatalık gibi meyveleri tükettikten sonra su içmek sindirim sisteminin pH seviyesini bozabilir.
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Meyveler şeker oranının yanı sıra içerisinde maya da bulundurduğu için meyve yedikten hemen sonra su içmek mide asitlerini seyreltir. Bu durumda mayanın gelişmesine ve midede gaz birikimine sebep olabilecek karbondioksit ve alkolü üretir.
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Aynı yemekte olduğu gibi meyve yedikten sonra da sindirimi yavaşlatan su tüketimi insülin artışına yol açar. Bu durum ise kan şekeri seviyelerini yükselterek diyabet ve obeziteye yol açabilir.
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Bu sebeple meyve yedikten sonra su içmek için en az bir saatin dolmasını beklemelisiniz.