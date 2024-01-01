100 Bin TL'lik Ödülü Kazanan Yarışmacı Belli Oldu
Masterchef'te 100 Bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı o oldu
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MasterChef'in ilk turunda Mehmet Şef'in yarışmacılara eşit olarak dağıttığı kılıç balığından yarışmacılar lezzetli yemekler çıkardı. Şefler; soğuk başlangıç, çorba, 2 adet ara sıcak, sakatat yemeği, soslu yemek ve ızgara şiş istedi. Mavi Takım ve Kırmızı Takım yarışmacıları 100 Bin TL'lik ödül için mücadele etti. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
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ONUR '3 ŞİŞ' KELİMESİNİ DUYUNCA SİNİRLENDİ
Şefler 3 ızgara şiş istemişti. Onur yanlış anlayarak 3 adet sanınca ona göre porsiyon çıkarttı. Mavi Takım yarışmacıları konuşurken '3 şiş' istendiğini öğrenen Onur çok sinirlenerek elini masaya vurdu. Takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
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Mehmet Şef, "Biz 3 adet kılıç şiş istedik. İstememizin de bir sebebi var. Bütün yaratıcılığınızı kullanın ama biz ustalığı kılıç balığının şişinden bakarız dedik. Kılıç şişi başka türlü yapmaya bir sözümüz yok ama bizim verdiğimiz sayılar değerli." dedi.
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Onur takım arkadaşlarıyla konuşurken 'Neden uyarmıyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi. Nigar, "Bilmiyoruz ki ama seni görmedim ki ben ne yaptığını" yanıtını verdi. Onur da, "Herkes kendi tabağına yöneliyor. Ben bir şey soruyorum." diyerek tepkisini sürdürdü. Kerem, "Kardeşim sen şişi almadın mı?" diye sorunca Onur "Takım oyunu değil mi? Ben takım için her şeyi aldım ama gidip alışveriş yaptım" dedi. Tartışma kısa süre sonra son buldu.
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İLK TURU KAZANAN
Masterchef Türkiye'de ödül oyununun ilk turunu kazanan Kırmızı Takım oldu
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ÖDÜLÜ KAZANAN YARIŞMACI
Masterchef'te gecenin en iyi yemeğini yapan ve 100 Bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı Beyza oldu