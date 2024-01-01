100 Bin TL'lik Ödülü Kazanan Yarışmacı Belli Oldu

Onur takım arkadaşlarıyla konuşurken 'Neden uyarmıyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi. Nigar, "Bilmiyoruz ki ama seni görmedim ki ben ne yaptığını" yanıtını verdi. Onur da, "Herkes kendi tabağına yöneliyor. Ben bir şey soruyorum." diyerek tepkisini sürdürdü. Kerem, "Kardeşim sen şişi almadın mı?" diye sorunca Onur "Takım oyunu değil mi? Ben takım için her şeyi aldım ama gidip alışveriş yaptım" dedi. Tartışma kısa süre sonra son buldu.