Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'den set pozları

DİYAR İLE ALAKALI KONUŞTU

Öte yandan Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda hayat verdiği ve Ferit'ten yaşça büyük olan Diyar'a gelen eleştiler için "Bu kötü bir şey değil. Senaryoda da yaşı büyük, onu (Ferit'i) toparlayan, daha düzene sokan ve böyle bir hikayesi olan biri olarak anlaşıldı" ifadelerini kullanmıştı.