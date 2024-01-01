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Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'den Set Pozları

Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'den set pozları

  1. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle her cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

    Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle her cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

  2. Diziye üçüncü sezonda Ferit'in çok değer verdiği Diyar rolüyle dahil olan Pelin Akil, setten paylaşım yaptı.

    Diziye üçüncü sezonda Ferit'in çok değer verdiği Diyar rolüyle dahil olan Pelin Akil, setten paylaşım yaptı.

  3. SETTEN PAYLAŞTI <p> Mert Ramazan Demir ile poz veren ünlü oyuncu, bu anları takipçilerinin beğenisine sundu.

    SETTEN PAYLAŞTI

    Mert Ramazan Demir ile poz veren ünlü oyuncu, bu anları takipçilerinin beğenisine sundu.

  4. "DİYAR'IM DA DİYAR'IM" <p> Akil, ardından kendi karesini "Diyar'ım da Diyar'ım" notuyla paylaştı.

    "DİYAR'IM DA DİYAR'IM"

    Akil, ardından kendi karesini "Diyar'ım da Diyar'ım" notuyla paylaştı.

  5. FERİT'İN YENİ GÖZDESİ <p> Seyran ile Ferit'in ayrılığının üzerinden iki yıl geçmesiyle başlayan hikayede Ferit'ten yaşça büyük olan Diyar, onun yeni kıymetlisi olarak karşımıza çıktı.<p> Diyar'ın Ferit'e zor zamanlarında destek olduğu ve aynı zamanda en büyük desteği ondan bulduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ferit'in hayatının düzene girmesi ve alkolü bırakması konusunda da büyük rolü olduğu görüldü.

    FERİT'İN YENİ GÖZDESİ

    Seyran ile Ferit'in ayrılığının üzerinden iki yıl geçmesiyle başlayan hikayede Ferit'ten yaşça büyük olan Diyar, onun yeni kıymetlisi olarak karşımıza çıktı.

    Diyar'ın Ferit'e zor zamanlarında destek olduğu ve aynı zamanda en büyük desteği ondan bulduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ferit'in hayatının düzene girmesi ve alkolü bırakması konusunda da büyük rolü olduğu görüldü.

  6. DİYAR İLE ALAKALI KONUŞTU <p> Öte yandan Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda hayat verdiği ve Ferit'ten yaşça büyük olan Diyar'a gelen eleştiler için "Bu kötü bir şey değil. Senaryoda da yaşı büyük, onu (Ferit'i) toparlayan, daha düzene sokan ve böyle bir hikayesi olan biri olarak anlaşıldı" ifadelerini kullanmıştı.

    DİYAR İLE ALAKALI KONUŞTU

    Öte yandan Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda hayat verdiği ve Ferit'ten yaşça büyük olan Diyar'a gelen eleştiler için "Bu kötü bir şey değil. Senaryoda da yaşı büyük, onu (Ferit'i) toparlayan, daha düzene sokan ve böyle bir hikayesi olan biri olarak anlaşıldı" ifadelerini kullanmıştı.