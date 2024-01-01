SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammında hesap değişti!

SSK Bağkur emeklisi ile memur emeklisi maaş zamları için üçüncü enflasyon verisi 3 Ekim?de açıklanacak. Böylelikle yılın ikinci yarısı için 3 aylık enflasyon farkı belli olacak. Ocak-Haziran döneminde emekli maaşlarına yüzde 24,73 zam yapıldı. Ekonomistlere göre eylülde aylık enflasyon yüzde 2,2 olacak. Tüm bu verilere göre SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ocakta ne kadar olacak? Memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte yeni maaş hesabı