Naci Görür Korkuttu: O İlimizde Diri Faylar Konsantre Olmuş.

'İsrail, uyguladığı cinnet siyasetine 'dur' demelidir!
'İsrail, uyguladığı cinnet siyasetine 'dur' demelidir!
Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı
Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Esnaftan e-ticaret komisyonlarına sınırlama talebi
Esnaftan e-ticaret komisyonlarına sınırlama talebi
Ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihleri değişti
Ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihleri değişti
Gıda güvenliği için ambalaj ve etiket adımı
Gıda güvenliği için ambalaj ve etiket adımı
İş Kanunu değişiyor, yeni adımlar yolda!
İş Kanunu değişiyor, yeni adımlar yolda!
'Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz'
'Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz'
Şeker pancarında ödemeler 30 gün içerisinde yapılacak
Şeker pancarında ödemeler 30 gün içerisinde yapılacak
Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak
İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak
Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı
Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı
Naci Görür bu kez farklı bir kenti uyardı
Naci Görür bu kez farklı bir kenti uyardı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Kredi kartı borcunda rekor artış
Kredi kartı borcunda rekor artış
Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı
Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı
Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek
Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek
AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!
AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda
Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!
Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek
Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek
Bakan Şimşek: En öncelikli hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi
Bakan Şimşek: En öncelikli hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama
'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama
Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Kurtulmuş: İlk dört maddeye ilişkin tartışmalar 'lüzumsuz vakit kaybı'
Kurtulmuş: İlk dört maddeye ilişkin tartışmalar 'lüzumsuz vakit kaybı'

Naci Görür Korkuttu: O İlimizde Diri Faylar Konsantre Olmuş.

O ilimizde diri faylar konsantre olmuş vaziyette, her an deprem olabilir

  1. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem konusunda vatandaşlara uyarılar yapmaya devam ediyor. Son olarak Kütahya&#8203;'ya giden Görür burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem konusunda vatandaşlara uyarılar yapmaya devam ediyor. Son olarak Kütahya​'ya giden Görür burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

  2. Görür, Kütahya'nın genişleyen bir şehir olduğunu ve yapılaşma süreçlerinde deprem riskinin dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı. Görür, Anadolu?nun farklı bölgelerinde deprem bilincini artırmak ve dayanıklı binaların inşa edilmesini sağlamak için halkı bilgilendirdiğini ifade etti.

    Görür, Kütahya'nın genişleyen bir şehir olduğunu ve yapılaşma süreçlerinde deprem riskinin dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı. Görür, Anadolu?nun farklı bölgelerinde deprem bilincini artırmak ve dayanıklı binaların inşa edilmesini sağlamak için halkı bilgilendirdiğini ifade etti.

  3. Geçmişte Kütahya'da büyük depremlerin meydana geldiğini belirten Görür, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

    Geçmişte Kütahya'da büyük depremlerin meydana geldiğini belirten Görür, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

  4. "Kütahya, bir deprem şehri. Özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde doğrultu atımlı fayların etkili olduğu bir yapının hakim olduğunu görüyoruz, batıda ise graben ve horst olarak adlandırdığımız normal faylar ön planda. Kütahya, bu iki fay sistemi arasında bir geçiş bölgesi. Bu nedenle, aktif fay hatları&#8203; bu bölgede yoğunlaşmış durumda ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip. Tarihte Kütahya ve çevresinde 7'nin üzerinde büyüklüğe sahip depremler yaşanmış. Genellikle 6 ile 7 büyüklüğünde depremler bölgede sık görülüyor."

    "Kütahya, bir deprem şehri. Özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde doğrultu atımlı fayların etkili olduğu bir yapının hakim olduğunu görüyoruz, batıda ise graben ve horst olarak adlandırdığımız normal faylar ön planda. Kütahya, bu iki fay sistemi arasında bir geçiş bölgesi. Bu nedenle, aktif fay hatları​ bu bölgede yoğunlaşmış durumda ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip. Tarihte Kütahya ve çevresinde 7'nin üzerinde büyüklüğe sahip depremler yaşanmış. Genellikle 6 ile 7 büyüklüğünde depremler bölgede sık görülüyor."

  5. Prof. Dr. Görür, Kütahya'nın gün geçtikçe gelişen bir şehir olduğunu, yapılaşmada deprem riskinin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, "Kütahya yanlışı yapıyor. Kütahya kendi bütün düzlük alanlarında grabenin tavan bloku üzerinde kolayına giden evler yapıyor." dedi.

    Prof. Dr. Görür, Kütahya'nın gün geçtikçe gelişen bir şehir olduğunu, yapılaşmada deprem riskinin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, "Kütahya yanlışı yapıyor. Kütahya kendi bütün düzlük alanlarında grabenin tavan bloku üzerinde kolayına giden evler yapıyor." dedi.

  6. Kentin sıvılaşmış riskli bir zemininin olduğunu anlatan Görür, "Kütahya'da önce bir mikro bölgeleme çalışması yapılması gerekiyor. Bu bölgenin bütün dinamikleri, arz kabuğunun bütün dinamikleri hem yer altı hem yer üstü deprem dalgalarının bu bölgede tutum ve davranışları, nerede, nasıl davranacakları, en büyük yer hızı, en büyük yer ivmesi, depremin yapılara bindireceği yükler, sıvılaşma yani bütün bunlar tehlike haritaları yapılmak suretiyle önce bir belediye başkanının veya yetkilinin önüne gelecek. O yetkili de kenti o yer bilimleri mikro bölgeleme verilerine göre yönetecek." ifadelerini kullandı.

    Kentin sıvılaşmış riskli bir zemininin olduğunu anlatan Görür, "Kütahya'da önce bir mikro bölgeleme çalışması yapılması gerekiyor. Bu bölgenin bütün dinamikleri, arz kabuğunun bütün dinamikleri hem yer altı hem yer üstü deprem dalgalarının bu bölgede tutum ve davranışları, nerede, nasıl davranacakları, en büyük yer hızı, en büyük yer ivmesi, depremin yapılara bindireceği yükler, sıvılaşma yani bütün bunlar tehlike haritaları yapılmak suretiyle önce bir belediye başkanının veya yetkilinin önüne gelecek. O yetkili de kenti o yer bilimleri mikro bölgeleme verilerine göre yönetecek." ifadelerini kullandı.