TOKİ İndirim Müjdesini Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlar için önemli bir müjde verdi. Bakan Kurum, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim uygulanacağını duyurdu. Bu indirim, TOKİ aracılığıyla ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların mevcut borçlarını daha kolay bir şekilde kapatmalarına olanak tanıyacak.