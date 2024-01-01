Serenay Sarıkaya'nın Altın Koza Şıklığı

EN İYİ ERKEK VE KADIN OYUNCU ÖDÜLLERİ Gecede "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri paylaştırıldı. "Ölü Mevsim" filminden Erdem Şenocak ve "Gecenin Kıyısı" filminden Ahmet Rıfat Şungar "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alırken "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" ise "Ölü Mevsim" filmindeki rolleriyle Funda Eryiğit ve Ece Yaşar arasında paylaşıldı.