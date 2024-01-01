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Serenay Sarıkaya'nın Altın Koza Şıklığı

Bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Mert Demir ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi oldu.

  1. 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu.

    31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu.

  2. Dün gece düzenlenen törene, jüri üyelerinden biri olan Serenay Sarıkaya da katıldı.

    Dün gece düzenlenen törene, jüri üyelerinden biri olan Serenay Sarıkaya da katıldı.

  3. Ünlü oyuncu, geceye Generation 78 markalı bir elbise ile katıldı.

    Ünlü oyuncu, geceye Generation 78 markalı bir elbise ile katıldı.

  4. Oyuncu, Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri ve jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan ile bir araya geldiği anları paylaşmayı da ihmal etmedi.

    Oyuncu, Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri ve jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan ile bir araya geldiği anları paylaşmayı da ihmal etmedi.

  5. Sarıkaya, geceden birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.

    Sarıkaya, geceden birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.

  6. Sarıkaya'nı paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Sarıkaya'nı paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

  7. ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU Gecede En İyi Film ödülünü, Murat Fıratoğlu imzalı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" kazandı. Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanı olduğu Altın Koza Ödülleri'nde Yılmaz Güney ödülüne Türker Süer'in yönettiği "Gecenin Kıyısı" filmi layık görüldü.

    ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU Gecede En İyi Film ödülünü, Murat Fıratoğlu imzalı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" kazandı. Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanı olduğu Altın Koza Ödülleri'nde Yılmaz Güney ödülüne Türker Süer'in yönettiği "Gecenin Kıyısı" filmi layık görüldü.

  8. EN İYİ ERKEK VE KADIN OYUNCU ÖDÜLLERİ Gecede "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri paylaştırıldı. "Ölü Mevsim" filminden Erdem Şenocak ve "Gecenin Kıyısı" filminden Ahmet Rıfat Şungar "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alırken "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" ise "Ölü Mevsim" filmindeki rolleriyle Funda Eryiğit ve Ece Yaşar arasında paylaşıldı.

    EN İYİ ERKEK VE KADIN OYUNCU ÖDÜLLERİ Gecede "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri paylaştırıldı. "Ölü Mevsim" filminden Erdem Şenocak ve "Gecenin Kıyısı" filminden Ahmet Rıfat Şungar "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alırken "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" ise "Ölü Mevsim" filmindeki rolleriyle Funda Eryiğit ve Ece Yaşar arasında paylaşıldı.