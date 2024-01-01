ATM'lerde Artık Bu Şifreler Yasak!
BDDK harekete geçti! kullanılmayacaklar...
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)'dan, ATM kullanıcılarının güvenliğini artırmak için yeni önlemler gelmeye başladı. BDDK, ATM'lerde bu şifrelere artık yasak getiriyor.
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Yeni düzenlemeye göre artık; tahmin edilmesi kolay şifreler, yakın zamanda ATM'lerde kullanılamaz hale gelecek.
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Özellikle son yıllarda yaşanan dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte, banka müşterilerinin güvenliğini artırmaya yönelik adımların önem kazandığı ifade edildi.
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BDDK HAREKETE GEÇTİ! Paramedya'da yer alan habere göre; kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte doğum tarihleri, il plaka kodları ve futbol takımlarının kuruluş tarihleri gibi basit şifreler artık kullanılamayacak.
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Aynı zamanda bankacılık güvenliği konusunda ciddi bir iyileşme gerçekleştiren BDDK, şifreleri tahmin edilmesi zor hale getirmek amacıyla bu yeni düzenleme uygulayacak.
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ATM'LERDE BU ŞİFRELERE YASAK GELİYOR Eğer ATM kullanıcıları, belirlenen yasaklı şifrelerden birini kullanıyorsa, şifrelerini değiştirmek zorunda kalacak.
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BDDK, bankalar aracılığıyla müşterilere yönelik bir bilgilendirme sürecini başlatacak. Bu süreçte bankalar, müşterilerine daha güvenli şifre oluşturmaları konusunda rehberlik sağlayacak.
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Temel amacı, müşteri bilgilerinin daha güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak olan yeni düzenlemenin kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.