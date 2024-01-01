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ATM'lerde Artık Bu Şifreler Yasak!

BDDK harekete geçti! kullanılmayacaklar...

  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)'dan, ATM kullanıcılarının güvenliğini artırmak için yeni önlemler gelmeye başladı. BDDK, ATM'lerde bu şifrelere artık yasak getiriyor.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)'dan, ATM kullanıcılarının güvenliğini artırmak için yeni önlemler gelmeye başladı. BDDK, ATM'lerde bu şifrelere artık yasak getiriyor.

  2. Yeni düzenlemeye göre artık; tahmin edilmesi kolay şifreler, yakın zamanda ATM'lerde kullanılamaz hale gelecek.

    Yeni düzenlemeye göre artık; tahmin edilmesi kolay şifreler, yakın zamanda ATM'lerde kullanılamaz hale gelecek.

  3. Özellikle son yıllarda yaşanan dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte, banka müşterilerinin güvenliğini artırmaya yönelik adımların önem kazandığı ifade edildi.

    Özellikle son yıllarda yaşanan dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte, banka müşterilerinin güvenliğini artırmaya yönelik adımların önem kazandığı ifade edildi.

  4. BDDK HAREKETE GEÇTİ! Paramedya'da yer alan habere göre; kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte doğum tarihleri, il plaka kodları ve futbol takımlarının kuruluş tarihleri gibi basit şifreler artık kullanılamayacak.

    BDDK HAREKETE GEÇTİ! Paramedya'da yer alan habere göre; kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte doğum tarihleri, il plaka kodları ve futbol takımlarının kuruluş tarihleri gibi basit şifreler artık kullanılamayacak.

  5. Aynı zamanda bankacılık güvenliği konusunda ciddi bir iyileşme gerçekleştiren BDDK, şifreleri tahmin edilmesi zor hale getirmek amacıyla bu yeni düzenleme uygulayacak.

    Aynı zamanda bankacılık güvenliği konusunda ciddi bir iyileşme gerçekleştiren BDDK, şifreleri tahmin edilmesi zor hale getirmek amacıyla bu yeni düzenleme uygulayacak.

  6. ATM'LERDE BU ŞİFRELERE YASAK GELİYOR Eğer ATM kullanıcıları, belirlenen yasaklı şifrelerden birini kullanıyorsa, şifrelerini değiştirmek zorunda kalacak.

    ATM'LERDE BU ŞİFRELERE YASAK GELİYOR Eğer ATM kullanıcıları, belirlenen yasaklı şifrelerden birini kullanıyorsa, şifrelerini değiştirmek zorunda kalacak.

  7. BDDK, bankalar aracılığıyla müşterilere yönelik bir bilgilendirme sürecini başlatacak. Bu süreçte bankalar, müşterilerine daha güvenli şifre oluşturmaları konusunda rehberlik sağlayacak.

    BDDK, bankalar aracılığıyla müşterilere yönelik bir bilgilendirme sürecini başlatacak. Bu süreçte bankalar, müşterilerine daha güvenli şifre oluşturmaları konusunda rehberlik sağlayacak.

  8. Temel amacı, müşteri bilgilerinin daha güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak olan yeni düzenlemenin kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    Temel amacı, müşteri bilgilerinin daha güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak olan yeni düzenlemenin kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.