Gözü Olmadan Dünyaya Geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faşizan manşetler tekrar atılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faşizan manşetler tekrar atılıyor
Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı
Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı
Akbank'tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama
Akbank'tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama
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MEB'den okullardaki temizlik hizmetlerine dair açıklama
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
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Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti
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Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak
'Yarısı Bizden' kampanyası binaların dönüşümünde teşvik edici oluyor
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Narin cinayetinde 91 numuneden delil çıkmadı
Narin cinayetinde 91 numuneden delil çıkmadı
Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Vergide yeni yol haritası; önce analiz sonra vergi düzenlemesi
Vergide yeni yol haritası; önce analiz sonra vergi düzenlemesi
'Yılın ilk 8 ayında 142 firmaya 4,8 milyar lira ceza kesildi'
'Yılın ilk 8 ayında 142 firmaya 4,8 milyar lira ceza kesildi'
TCMB'den 'konkordato' analizi!
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Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu
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Prof. Dr. Taner Demirer: Türkiye'de en az 70 bin doktora ihtiyaç var
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Esnaf, nakit ödeme istiyor
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Emeklilik oranı tarihi zirvede!
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Motosikletliler ölüme sürüklüyor! Çarpıcı analiz, Türkiye ilk sıralarda
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Bakan Şimşek'ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı
Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi harabeye döndü
Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi harabeye döndü
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TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacak
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BYD'nin ardından Çinli dev de Türkiye'nin kapısını çaldı
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Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
16 il için sarı kodlu uyarı: Serin ve yağışlı hava geliyor
16 il için sarı kodlu uyarı: Serin ve yağışlı hava geliyor

Gözü Olmadan Dünyaya Geldi!

Dünya çapında sadece 30 kişiyi etkiliyor

  1. İngiltere'de meydana gelen bir olay herkesi hayrete düşürdü.

    İngiltere'de meydana gelen bir olay herkesi hayrete düşürdü.

  2. Doğumda bir kusur ile dünyaya gelen yeni doğan bir bebek herkesi şaşkına çevirdi.

    Doğumda bir kusur ile dünyaya gelen yeni doğan bir bebek herkesi şaşkına çevirdi.

  3. DOKTOR GÖRÜNCE ŞOK OLDU Doğum sonrası bebeğin gözlerine bakan doktor durumu hemen babaya bildirdi.

    DOKTOR GÖRÜNCE ŞOK OLDU Doğum sonrası bebeğin gözlerine bakan doktor durumu hemen babaya bildirdi.

  4. DÜNYA ÇAPINDA YALNIZCA 30 KİŞİYİ ETKİLİYOR! Dünya çapında yalnızca 30 kişiyi etkileyen genetik bir rahatsızlıkla dünyaya gelen bir kız bebek, bu rahatsızlık sebebiyle gözleri olmadan dünyaya geldi.

    DÜNYA ÇAPINDA YALNIZCA 30 KİŞİYİ ETKİLİYOR! Dünya çapında yalnızca 30 kişiyi etkileyen genetik bir rahatsızlıkla dünyaya gelen bir kız bebek, bu rahatsızlık sebebiyle gözleri olmadan dünyaya geldi.

  5. Aile olayı öğrendikten sonra 150 mil uzaklıktaki St Louis Çocuk Hastanesi'ne gitti ve orada dokuz gün geçirdi.

    Aile olayı öğrendikten sonra 150 mil uzaklıktaki St Louis Çocuk Hastanesi'ne gitti ve orada dokuz gün geçirdi.

  6. "BENİM İÇİN KAFA KARIŞTIRICIYDI" Doktor Robert ise, duyanları büyük şaşkınlığa uğratan olayla ilgili olarak "Benim için kafa karıştırıcıydı çünkü bir teşhis başka bir teşhise yol açtı ve bu aslında o teşhisin içindeydi." ifadelerini kullandı.

    "BENİM İÇİN KAFA KARIŞTIRICIYDI" Doktor Robert ise, duyanları büyük şaşkınlığa uğratan olayla ilgili olarak "Benim için kafa karıştırıcıydı çünkü bir teşhis başka bir teşhise yol açtı ve bu aslında o teşhisin içindeydi." ifadelerini kullandı.