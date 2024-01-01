Gözü Olmadan Dünyaya Geldi!
Dünya çapında sadece 30 kişiyi etkiliyor
-
İngiltere'de meydana gelen bir olay herkesi hayrete düşürdü.
-
Doğumda bir kusur ile dünyaya gelen yeni doğan bir bebek herkesi şaşkına çevirdi.
-
DOKTOR GÖRÜNCE ŞOK OLDU Doğum sonrası bebeğin gözlerine bakan doktor durumu hemen babaya bildirdi.
-
DÜNYA ÇAPINDA YALNIZCA 30 KİŞİYİ ETKİLİYOR! Dünya çapında yalnızca 30 kişiyi etkileyen genetik bir rahatsızlıkla dünyaya gelen bir kız bebek, bu rahatsızlık sebebiyle gözleri olmadan dünyaya geldi.
-
Aile olayı öğrendikten sonra 150 mil uzaklıktaki St Louis Çocuk Hastanesi'ne gitti ve orada dokuz gün geçirdi.
-
"BENİM İÇİN KAFA KARIŞTIRICIYDI" Doktor Robert ise, duyanları büyük şaşkınlığa uğratan olayla ilgili olarak "Benim için kafa karıştırıcıydı çünkü bir teşhis başka bir teşhise yol açtı ve bu aslında o teşhisin içindeydi." ifadelerini kullandı.