Gözü Olmadan Dünyaya Geldi!

"BENİM İÇİN KAFA KARIŞTIRICIYDI" Doktor Robert ise, duyanları büyük şaşkınlığa uğratan olayla ilgili olarak "Benim için kafa karıştırıcıydı çünkü bir teşhis başka bir teşhise yol açtı ve bu aslında o teşhisin içindeydi." ifadelerini kullandı.