Sansa'nın Game Of Thrones'a Dönmek İçin Şartları!

"Ama 9. sezonu çekeceğimizi sanmıyorum" diyen Turner, "Yine de demek istediğim, Sansa'yı oynamayı sevdim ve sık sık 'Acaba şimdi ne yapıyor?' diye merak ediyorum. 5 yıl sonra nerede olurdu? Hâlâ Kuzey'de kraliçe olur muydu? İyi bir hükümdar olur muydu? Başka korkunç bir savaş çıkar mıydı? Görmeyi çok isterdim" ifadelerini kullandı.