Sansa'nın Game Of Thrones'a Dönmek İçin Şartları!
Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, seriye geri dönmesi için gereken koşulları açıkladı.
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Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi Game of Thrones'da bir gün kraliçe olmak isteyen genç, masum bir kız olan "Sansa"ya hayat veren Sophie Turner, Variety'ye röportaj verdi.
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Sophie Turner, "Sansa Stark" rolüyle geri dönme olasılığı üzerine konuştu.
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"TAMAMEN AYNI OYUNCU KADROSU OLMALI" "Olabilir" diyerek başlayan Turner, ardından şartlarını sıraladı: "Yani, tamamen aynı oyuncu kadrosu ve aynı ekip olmak zorunda, aksi takdirde geri dönmem."
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"Ama 9. sezonu çekeceğimizi sanmıyorum" diyen Turner, "Yine de demek istediğim, Sansa'yı oynamayı sevdim ve sık sık 'Acaba şimdi ne yapıyor?' diye merak ediyorum. 5 yıl sonra nerede olurdu? Hâlâ Kuzey'de kraliçe olur muydu? İyi bir hükümdar olur muydu? Başka korkunç bir savaş çıkar mıydı? Görmeyi çok isterdim" ifadelerini kullandı.
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5 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ Öte yandan özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Sophie Turner, 2019 yılında evlendiği Joe Jonas ile yollarını ayırdı. İki çocuğu olan ünlü çift, çekişmeli bir boşanma sürecinin ardından geçtiğimiz haftalarda anlaşmaya vardı.