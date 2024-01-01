Dünyanın En Havalı 38 Mahallesi Açıklandı

Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out, 2024'te dünyanın en havalı mahallesini ve şu sıralar ziyaret edilmesi gereken en popüler yerleri açıkladı. 38 şehir, sahadaki uzmanlar ve yerel kent editörleri tarafından yiyecek, içecek, sanat ve kültür gibi kriterlere göre seçildi. İşte en havalı 38 mahalle.