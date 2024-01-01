Dünyanın En Havalı 38 Mahallesi Açıklandı
İngiltere merkezli ünlü Time Out dergisi 2024 yılının en havalı mahallelerini seçti.
-
Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out, 2024'te dünyanın en havalı mahallesini ve şu sıralar ziyaret edilmesi gereken en popüler yerleri açıkladı. 38 şehir, sahadaki uzmanlar ve yerel kent editörleri tarafından yiyecek, içecek, sanat ve kültür gibi kriterlere göre seçildi. İşte en havalı 38 mahalle.
-
-
-
-
10- WİNDSOR,MELBOURNE-AVUSTRALYA
-
9-GLORİA,RİO DE JENERİO- BREZİLYA
-
8-PRİNCİPE REAL, LİZBON-PORTEKİZ
-
7-CHİPPENDALE,SİDNEY-AVUSTRALYA
-
6-STOKES CROFT & ST. PAUL'S, BRİSTOL- İNGİLTERE
-
5-KERNS, PORTLAND-ABD
-
4-SEONGUS-DONG,SEUL-GÜNEY KORE
-
3-PERERENAN,BALİ-ENDONEZYA
-
2-MERS SULTAN, KAZABLANKA-FAS
-
1-NOTRE DAME DU MONT,MARSİLYA-FRANSA