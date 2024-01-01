Ünlülerin Yeni Sezonda Alacağı Ücretler Dudak Uçuklattı!

Gösterdikleri oyunculuk performanslarıyla adlarından sık sık bahsettiren birçok oyuncu aldığı ücretlerle de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Peki, hangi oyuncu ne kadar ücret alıyor? Dizilerde bölüm başına mı ücret alınıyor? İşte, detaylar...