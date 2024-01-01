Ünlülerin Yeni Sezonda Alacağı Ücretler Dudak Uçuklattı!
Meğer bölüm başına...
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Gösterdikleri oyunculuk performanslarıyla adlarından sık sık bahsettiren birçok oyuncu aldığı ücretlerle de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Peki, hangi oyuncu ne kadar ücret alıyor? Dizilerde bölüm başına mı ücret alınıyor? İşte, detaylar...
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Son zamanlarda birbirinden iddialı projeler ile gündeme gelen Türk televizyon sektörü, 2024 ayının Ekim ayı itibariyle yeni sezona giriş yaptı. Popüler oyuncuların son dönemlerde yapımlardan talep ettiği ücretler ise duyanları hayret düşürdü. İşte, bazı oyuncuların bölüm başına kazandığı o ücretler...
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KIVANÇ TATLITUĞ Bölüm başına 3 milyon TL
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CAN YAMAN Bölüm başına 5 milyon TL
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ÇAĞATAY ULUSOY Bölüm başına 3 milyon 500 bin TL
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SERENAY SARIKAYA Bölüm başına 2 milyon 500 bin TL
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ENGİN AKYÜREK Bölüm başına 1 milyon 500 bin TL
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HANDE ERÇEL Bölüm başına 2 milyon TL
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DEMET ÖZDEMİR Bölüm başına 2 milyon TL
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AFRA SARAÇOĞLU Bölüm başına 1 milyon TL
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Bu fiyatlar projenin durumuna göre değişebilirken farklı anlaşmaların da söz konusu olabileceği iddia edildi.