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Milyoner'de Gözyaşları Sel Oldu!

Büyük ödüle dakikalar kala olanlar oldu

  1. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı büyük ödüle 3 adım kala gözyaşlarına hakim olamadı ve sonrasında verdiği kararla izleyenleri şaşırttı.

    Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı büyük ödüle 3 adım kala gözyaşlarına hakim olamadı ve sonrasında verdiği kararla izleyenleri şaşırttı.

  2. ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam ediyor.

    ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam ediyor.

  3. Milyonları ekran başına toplayan yarışmada bu hafta birbirinden başarılı performanslar yarıştı.

    Milyonları ekran başına toplayan yarışmada bu hafta birbirinden başarılı performanslar yarıştı.

  4. BARAJLARI BİR BİR GEÇTİ Oyunculuk mesleğini icra eden Mehmet Er isimli yarışmacı, baraj sorularını hızla geçerek 200 bin TL değerindeki soruya ulaştı.

    BARAJLARI BİR BİR GEÇTİ Oyunculuk mesleğini icra eden Mehmet Er isimli yarışmacı, baraj sorularını hızla geçerek 200 bin TL değerindeki soruya ulaştı.

  5. 4. soruda seyirciye sorma ve 6. soruda telefonla joker hakkını kullandı.

    4. soruda seyirciye sorma ve 6. soruda telefonla joker hakkını kullandı.

  6. 2. baraj sorusunda da yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, barajı geçerek çift cevap hakkı kazandı.

    2. baraj sorusunda da yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, barajı geçerek çift cevap hakkı kazandı.

  7. GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI Performansıyla dikkat çeken yarışmacı 200 bin TL değerindeki 9. soruda çift cevap hakkını kullanarak doğru cevabı verdi.

    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI Performansıyla dikkat çeken yarışmacı 200 bin TL değerindeki 9. soruda çift cevap hakkını kullanarak doğru cevabı verdi.

  8. Mehmet Er, soruyu cevapladıktan sonra merhum annesini anmak istedi. Annesinden bahseden yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.

    Mehmet Er, soruyu cevapladıktan sonra merhum annesini anmak istedi. Annesinden bahseden yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.

  9. YARIŞMACIDAN ŞAŞIRTAN KARAR 200 bin TL'yi garantileyen yarışmacı 300 bin TL değerindeki 10. soruyu da gördü.

    YARIŞMACIDAN ŞAŞIRTAN KARAR 200 bin TL'yi garantileyen yarışmacı 300 bin TL değerindeki 10. soruyu da gördü.

  10. 10. soruda yarışmacını karşısına "100 metre koşusunda koşucuların vücdünün ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an, yarışı tamamladıkları kabul edilir?" sorusu çıktı.

    10. soruda yarışmacını karşısına "100 metre koşusunda koşucuların vücdünün ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an, yarışı tamamladıkları kabul edilir?" sorusu çıktı.

  11. Aklındaki cevapdan emin olamayan yarışmacı, yarışmadan çekildi.

    Aklındaki cevapdan emin olamayan yarışmacı, yarışmadan çekildi.

  12. Ancak sonrasında doğru cevabı görünce şaşkınlık yaşadı.

    Ancak sonrasında doğru cevabı görünce şaşkınlık yaşadı.

  13. Yarışmacı, 200 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

    Yarışmacı, 200 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.