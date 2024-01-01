Milyoner'de Gözyaşları Sel Oldu!
Büyük ödüle dakikalar kala olanlar oldu
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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı büyük ödüle 3 adım kala gözyaşlarına hakim olamadı ve sonrasında verdiği kararla izleyenleri şaşırttı.
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ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam ediyor.
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Milyonları ekran başına toplayan yarışmada bu hafta birbirinden başarılı performanslar yarıştı.
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BARAJLARI BİR BİR GEÇTİ Oyunculuk mesleğini icra eden Mehmet Er isimli yarışmacı, baraj sorularını hızla geçerek 200 bin TL değerindeki soruya ulaştı.
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4. soruda seyirciye sorma ve 6. soruda telefonla joker hakkını kullandı.
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2. baraj sorusunda da yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, barajı geçerek çift cevap hakkı kazandı.
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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI Performansıyla dikkat çeken yarışmacı 200 bin TL değerindeki 9. soruda çift cevap hakkını kullanarak doğru cevabı verdi.
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Mehmet Er, soruyu cevapladıktan sonra merhum annesini anmak istedi. Annesinden bahseden yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.
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YARIŞMACIDAN ŞAŞIRTAN KARAR 200 bin TL'yi garantileyen yarışmacı 300 bin TL değerindeki 10. soruyu da gördü.
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10. soruda yarışmacını karşısına "100 metre koşusunda koşucuların vücdünün ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an, yarışı tamamladıkları kabul edilir?" sorusu çıktı.
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Aklındaki cevapdan emin olamayan yarışmacı, yarışmadan çekildi.
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Ancak sonrasında doğru cevabı görünce şaşkınlık yaşadı.
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Yarışmacı, 200 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.