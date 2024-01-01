Milyoner'de Gözyaşları Sel Oldu!

Yarışmacı, 200 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

10. soruda yarışmacını karşısına "100 metre koşusunda koşucuların vücdünün ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an, yarışı tamamladıkları kabul edilir?" sorusu çıktı.

YARIŞMACIDAN ŞAŞIRTAN KARAR 200 bin TL'yi garantileyen yarışmacı 300 bin TL değerindeki 10. soruyu da gördü.

BARAJLARI BİR BİR GEÇTİ Oyunculuk mesleğini icra eden Mehmet Er isimli yarışmacı, baraj sorularını hızla geçerek 200 bin TL değerindeki soruya ulaştı.

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı büyük ödüle 3 adım kala gözyaşlarına hakim olamadı ve sonrasında verdiği kararla izleyenleri şaşırttı.

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