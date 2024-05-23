Hayat Kalitesi En Yüksek Olan 10 Ülke Belli Oldu
Toplamda 89 ülke üzerinde yapılan araştırmada, dünya genelinde hayat kalitesi en yüksek olan ülkeler belirlendi.
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Hayat kalitesi en yüksek olan 10 ülke belli oldu
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Toplamda 89 ülkenin değerlendirildiği bu araştırma, 2 Mart - 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında yaklaşık 17,000 katılımcı ile gerçekleştirildi.
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CNBC'de yer alan habere göre, sıralama, ülkelerin uygun fiyatlar, iş piyasası, ekonomik ve politik istikrar, güvenlik, sağlık ve eğitim gibi çeşitli kriterlerdeki performanslarına göre belirlendi. İşte hayat kalitesi en yüksek 10 ülke:
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10. Yeni Zelanda: Yeşil doğası, güvenliği ve aile dostu yapısıyla dikkat çeken Yeni Zelanda, güvenlik ve gelişmiş eğitim sistemi ile öne çıkıyor. Uygun fiyatlı sağlık hizmetleri, adil gelir dağılımı Yeni Zelanda'nın güçlü yanlarından.
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9. Hollanda: Kanallarıyla ünlü bu ülke, toplu taşıma sistemleri ve politik istikrarıyla dikkat çekiyor. Hollanda, aynı zamanda gelişmiş kamu sağlık hizmetleri ve eğitim imkanları ile öne çıkıyor.
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8. Avustralya: Plajları ve doğal güzellikleriyle ünlü Avustralya, gelir eşitliği ve hayat maliyetinin dengeli olmasıyla önde. Eğitim sistemleri, iş fırsatları ve yüksek hayat standartları Avustralya?yı cazip kılan unsurlar.
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7. Almanya: Sanayi ve teknoloji devi Almanya, güçlü ekonomisi ve iş piyasası ile hayat kalitesinde üst sıralarda. Almanya?da sağlık hizmetleri ve eğitim olanakları oldukça gelişmiş.
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6. Finlandiya: Dünyanın en mutlu ülkesi olarak bilinen Finlandiya, sosyal refah sistemi ve eşitlikçi yapısıyla dikkat çekiyor. Finlandiya?nın kaliteli eğitim sistemi ve iş-hayat dengesi, hayat kalitesini artıran unsurlar arasında.
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5. Kanada: Kanada, geniş doğal alanları, gelişmiş sağlık sistemi ve güvenli hayat koşulları ile tanınıyor. Eğitim fırsatları ve politik istikrar, Kanada?yı cazip hale getiriyor.
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4. Norveç: Doğal kaynaklar zengini Norveç, ekonomik istikrarı ve gelir eşitliği ile dikkat çekiyor. Sağlık hizmetleri ve çevre koruma politikaları Norveç?i hayat kalitesi açısından zirveye taşıyor.
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3. İsviçre: İsviçre, gelişmiş ekonomisi ve düşük suç oranı ile güvenli bir ülke olarak biliniyor. Ayrıca bankacılık ve finans sektöründeki başarıları da ülkenin ekonomik istikrarına katkı sağlıyor.
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2. İsveç: İsveç, gelir dağılımındaki adalet ve sosyal refah sistemleriyle biliniyor. Ülke, gelişmiş kamu hizmetleri ve yüksek eğitim standartları ile öne çıkıyor.
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1. Danimarka: Danimarka, uygun fiyatlı hayat maliyetleri ve gelişmiş sosyal hizmetleri ile 2024?te zirvede yer alıyor. Eğitim ve sağlık alanlarındaki başarısı, Danimarka?nın hayat kalitesini yükselten başlıca etkenler.